Tényleg olyan rossz ötlet tévére elaludni?

Bár a kutatók és alvásszakértők általában azt javasolják, ne aludjunk el bekapcsolt tévé mellett, sokan mégis ezt teszik - méghozzá, mert úgy érzik, hogy ez segít az elalvásban, illetve, hogy olyankor jobban alszanak. A szakemberek szerint viszont a bekapcsolt tévé előtt több kék fénynek vagyunk kitéve, ami növelheti a diabétesz, azelhízásés további egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát, valamint csökkentheti a nyugodt éjszakai pihenéshez fontos melatonin termelődését.

A jó és pihentetőalváselengedhetetlen a szervezetünk egészsége szempontjából, annál ugyanis, aki hosszú távon alvászavarokkal küzd, jelentősen megnőhet a különféle betegségek kialakulásának kockázata. Ha azonban odafigyelünk néhány dologra, jelentősen javíthatjuk alvásminőségünket.

Mutatjuk a leghasznosabb tippeket, kattintson!

Még ha úgy érezzük is, hogy könnyebben elalszunk vagy jobban alszunk, a tudósok szerint az alvásminőség elmarad a tévé nélküli alvás minőségétől. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy kevesebbet alszunk - csak még egy részbe belenézünk a kedvenc sorozatunkból, amiből hajnalig tartó tévézés is lehet. Ezenkívül a zajok és villanások folyamatos stimulációt jelentenek, és akkor sem engedik kikapcsolni az agyat, amikor már lehalkítottuk a készüléket és behunytuk a szemünket.

Alkalmanként nem baj, ha tévénézés közben szenderedünk el. Fotó: Getty Images

Előnyei is lehetnek

Néhány szakértő viszont azt mondja, hogy nem kell feltétlen ördögtől valónak bélyegezni a tévére történő elalvást - vannak, akiknek tényleg segíthet. Egyesek például egyfajta fehér zajként használják elalvás előtt: nem figyelnek arra, miről van szó, csupán a zümmögésre, mormolásra, mint megnyugtató háttérzajra koncentrálnak. Mások úgy érzik, a megszokott, megnyugtató hangok - például a kedvenc sorozatukból ismert karakterek hangja - is segíthetnek abban, hogy jobban aludjanak. A kutatók szerint egy, általunk már ismert mozifilm is csökkentheti a stresszt, és segíthet az agyunknak kikapcsolni, így könnyebben alhatunk el (főleg egy stresszes nap után).

A tévéből érkező kék fény pedig a szakemberek szerint nem olyan intenzív, mint a mobilunkból vagy a tabletünkből jövő. És minél kevesebb kék fényt bocsát ki egy készülék, annál kevésbé árthat a nyugodt pihenésünknek.

Ha tévére alszik el, ezt ne feledje

A Healthline cikke szerint alkalmanként teljesen rendjén van, ha tévére alszunk el. Ilyenkor kerüljük az élő hírműsorokat és az akciófilmeket, és válasszunk inkább egy általunk már jól ismert műsort, amiről úgy gondoljuk, nem fog minket fél éjszaka ébren tartani. Továbbá ajánlott a tévét úgy beállítani, hogy egy óra múlva kapcsoljon ki. Így kevesebb kék fény ér minket, mintha egész éjjel be lenne kapcsolva.