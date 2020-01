Meglepő dolog derült ki az alvásról

Bár eddig úgy gondolták, hogy a telefonok kijelzőjének kék fénye nehezíti az elalvásunkat, friss kutatások ennek éppen az ellenkezőjét állapították meg.

Tisztelt Doktor Úr! 2010.dec-ben állandó fejfájás és fülzúgás miatt voltam neurológusnál, EEG-n, szemészeten,fülészeten,MRI-n, vérvételen. Minden vizsgálat eredménye negatív volt. Végül is azt állapították meg, hogy a fejfájás oka pszichés eredetű. A fejfájás akkor tarkótáji és bal fül mögötti volt, végül is megszűnt. Sokszor éreztem azt az elmúlt években, hogy mobiltelefonálás után megfájdul a fülem mögött a fejem a bal oldalon. Ez a fájdalom most már mindig fennáll, nem kapcsolható telefonáláshoz, pár mp-ig, néha percekig tartó nyilallást érzek a bal fülemtől kb.3-5 cm-re hátrafelé tarkó irányába. Aggódom, hogy valami agyi probléma (daganat, érprobléma) áll a háttérben. Háziorvosom szerint megint csak pszichés eredetű lehet a probléma (pont a betegségtől való félelem miatt). Ön szerint ha 2010-ben voltam MRI-n szükséges lehet újra elmennem? Vérvételen voltam, (kicsit vérszegény vagyok, vasat kapok). Válaszát előre is köszönöm. Katalin

Kedves Katalin! A három évvel ezelőtti MR vizsgálat már idejét múlt. Mindezek ellenére én nem gondolnék agyi problémára, hanem inkább a nyaki gerincének a rendellenességére és arra is javasolnám a vizsgálatnál rákérdezni. Tudja ezek a panaszok sokszo...