Kockázatos lehet a délutáni szundítás

Miért veszélyes a tartós kialvatlanság? Részletek itt.

"A nappali szunyókálás világszerte elterjedt gyakorlat, és általában egészséges szokásként tekintünk rá. A legtöbben úgy tartják, hogy javítja a teljesítményt, valamint képes valamelyest ellensúlyozni az éjszakai alvászavarokból eredő alváshiány következményeit. Tanulmányunk azonban ellentmond ezeknek a széles körben elterjedt nézeteknek" - idézi az Európai Kardiológiai Társaság (ECS) közleménye dr. Zhe Pant, a kínai Kantoni Egyetem kutatóját, a tanulmány szerzőjét.

A hosszas délutáni szieszták kockázatosak lehetnek az egészségre. Fotó: Getty Images

A témában lefolytatott korábbi kutatások nem hoztak egyértelmű eredményeket a nappali szundítás és a korai elhalálozás, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata közötti esetleges kapcsolatra vonatkozóan. Ezen felül nem vették számításba az éjszakai alvás tartamát sem. A mostani tanulmányban a kutatók az elérhető szakirodalmi adatokat összevetve igyekeztek feltárni az említett kapcsolatot. Összesen 20 korábbi tanulmány közel 314 ezer résztvevőjének adataival dolgozhattak elemzésük során. A vizsgált alanyok 39 százaléka szakított időt egy kis napközbeni pihenésre rendszeresen.

Az így kapott eredmények szerint 60 percet meghaladó szieszták esetén 30 százalékkal magasabb a korai elhalálozás veszélye, mint napközbeni szundítás nélkül, míg a kardiovaszkuláris megbetegedéseké 34 százalékkal. Ezen felül arra is fény derült, hogy a sziesztához kapcsolható megemelkedett elhalálozási kockázat csak azoknál jelentkezik, akik éjszakánként több mint hat órát alszanak. Összességében a napközbenialvás- időtartamtól függetlenül - a korai elhalálozás rizikójának átlagosan 19 százalékos emelkedésével hozható összefüggésbe. E kapcsolat erőteljesebben érinti a nőket, akik körében 22 százalékkal magasabb a veszély, illetve az időseket, akiknél 17 százalékra tehető az eltérés.

Ami a rövid, kevesebb mint 60 perces pihenőket illeti, az eredmények alapján nem fokozzák a szív-érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Mi több, mint azt dr. Pan elmondta, különösen a 30 és 45 perc közötti szieszták még segíthetnek is megőrizni a szív egészségét azok esetében, akik éjszakánként nem tudják kellőképpen kipihenni magukat. "Ha valaki szeret napközben is ledőlni kicsit, tanulmányunk arra utal, hogy a legbiztonságosabban úgy teheti ezt meg, ha egy óránál rövidebb időt tölt alvással. Azok számára pedig, akik nem szoktak rutinszerűen sziesztázni, nincs is meggyőző bizonyíték, hogy érdemes lenne bevezetni a mindennapjaikba" - tanácsolta a kutató.