Az alvási rutin pozitívan hat testünkre és mentális állapotunkra is.

Több tanulmány is szól arról, hogy ha stabil alvási rutint alakítunk ki, és mindennap nagyjából ugyanabban az időben fekszünk le és kelünk fel, az hozzájárulhat ahhoz, hogy egészségesebben éljünk. Ha a hétvégéink és a hétköznapjaink között ezen a téren nincsen nagy eltérés, annak számos előnye lehet - ezeket vette sorra a BrightSide.

A korán kelés előnyei

Egy német tanulmány szerint azok az emberek, akik minden reggel korán kelnek, és ezáltal már reggel belevágnak a feladataikba, kitartóbbak, együttműködőbbek, és jobban vágynak az új tapasztalatokra. Azoknak, akik szorongásra hajlamosak, szintén jó ötlet lehet berendezkedni a korán kelésre. A koránkelők nem csak éberebbek a munkahelyükön, de általában a feladataikkal is gyorsabban végeznek, és emiatt sikeresebbek is.

Ezért jó az alvási rutin

Aki hozzászokott ahhoz, hogy reggelente halogatja a felkelést, és az ébresztőjén többször is lenyomja egymás után a szundi gombot, könnyebben elhagyhatja ezt a szokását, ha kicsit korábban kel fel. Ha az alvásunk nem pihentető, illetve nem alusszuk ki magunkat rendesen, az kutatások szerint megnöveli az esélyét annak, hogy hangulatingadozásaink és negatív gondolataink legyenek. Azalvászavaroknegatívan hatnak a mentális egészségre, és a tartósan kialvatlan, krónikusan fáradt embereknél nagyobb a depresszió kialakulásának esélye is. Ha kialakítunk egy olyan alvási rutint, amihez a hét minden napján tartjuk magunkat, és reggelente mindig ugyanakkor kelünk fel, azzal az általános mentális állapotunkon is sokat segíthetünk.

Ne nyomjuk ki az ébresztőt. Forrás: Getty Images

Plusz energia, jobb emésztés

Egy 1033 ember részvételével készült brit kutatás szerint az, ha minden nap ugyanakkor kelünk fel, az általános elégedettségérzetünket is növelheti. A kutatásban szereplők közül azok, akik minden reggel ugyanakkor keltek, a magánéletükkel 13, az anyagi helyzetükkel 18, a munka-magánélet egyensúlyukkal pedig 21 százalékkal voltak elégedettebbek, mint azok, akiknek a felkelés terén nem volt következetesség az életükben.

Az állandósított felkelési idővel elérhetjük, hogy több energiánk és kedvünk legyen a rendszeres mozgáshoz, az egészséges étkezéshez, és általánosságban az egészségesebb életmóddal járó szokások betartásához. Ráadásul még az emésztésünk rendszerességéhez és az emésztőrendszerünk egészségéhez is hozzájárulhat.