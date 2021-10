Ez történhet, ha felkapcsolt lámpa mellett alszunk

Több szempontból sem tesz jót, ha lefekvéskor égve hagyjuk a lámpát - hívja fel a figyelmet a Brightside. Például egy nőstény egereken végzett kísérlet szerint megnövelheti a termékenységi problémák kialakulásának esélyét az éjszakai mesterséges fény. Ez a hatás nem csak az állatokra érvényes: egy másik kutatás szerint az éjszakai műszakban dolgozó kórházi nővérek közül is lényegesen több számolt be felborult menstruációs ciklusról a csak nappali műszakban dolgozó társaikhoz képest.

Az alvászavar ilyen betegségeket jelezhet Átlagosan 7-9 óra éjszakai alvásra van szüksége a felnőtteknek ahhoz, hogy kipihent állapotban kezdhessék a napot, és a szervezetük is egyensúlyban maradjon. Sokan küzdenek azonban alvási nehézségekkel, és jó páran tapasztalatból ismerik az elégtelenalváskellemetlen következményeit. Vajon mi okozza, hogy nem jön álom a szemünkre? h i r d e t é s

Komoly betegségek kialakulását eredményezheti

A melatonin nevű alváshormon a testhőmérséklet és a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszik. Ha éjszaka fényhatásnak vagyunk kitéve, akkor kisebb mennyiségben termelődik a szervezetben, aminek hatására nem csak alvásproblémáink lehetnek, de megemelkedhet a vérnyomásunk is. A rendszeres vérnyomásszint-ingadozás pedig megnövelheti a sztrók és a szívbetegség kialakulásának esélyét is.

Nem jó ötlet égve hagyni a lámpát lefekvéskor. Fotó: Getty Images

A felkapcsolt fényeknél alvás az anyagcserénkre is hatással lehet, pontosabban lelassíthatja, ami a cirkadián ritmusunk (az alvás-ébrenlét ritmusa) felborulásával párosítva hosszú távon plusz kilók felszedését eredményezheti. Egy 43 ezer nő bevonásával készült tanulmányból az derült ki, hogy azoknál, akik úgy aludtak, hogy közben működött a televíziójuk, sokkal többen szedtek fel plusz kilókat, attól függetlenül, hogy mennyit, illetve mennyire jól aludtak.

Már egyetlen, éjszakára égve hagyott fényforrás hatással lehet a szervezetünk hormonális egyensúlyára is. Az okostelefonokból, tabletekből, laptopokból, televíziókból áradó fény melatoninhiányhoz, illetve egyes biológiai folyamatok zavarához vezethet, ezen felül az alvásunkat is megzavarhatja. Az alvászavarsok pedig megnövelhetik a szervezetben azoknak a hormonoknak a mennyiségét, amelyek felgyorsíthatják a természetes öregedési folyamatokat.

Egy tanulmány szerint ha éjszaka rendszeresen fényhatásnak vagyunk kitéve, az a depresszió kialakulásának esélyét is megnövelheti, illetve a cirkadián ritmusunk felborulásra miatt súlyosbíthatja az esetleg már fennálló depresszió tüneteit is.