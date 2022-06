Egyedül, vagy a párunkkal alszunk jobban?

Kétségtelenül kényelmes tud lenni az, ha egy széles franciaágy minden négyzetmétere a mi pihenésünket szolgálja. Azt gondolhatnánk, hogy aki egyedül fekszik egy ágyon, az nyugodtabban alszik és kipihentebben is ébred, mint az, aki megosztja azt a párjával. A Medical Xpress oldalán is közzétett, új tanulmány azonban arra a következtetésre jutott, hogy a partnerükkel egy ágyban több időt pihennek és kevésbé érzik magukat napközben fáradtnak.

A párunk közelsége biztonságérzetet ad

Michael Grandner, az Arizonai Egyetem alvás- és egészségkutatási programjának igazgatója szerint annak ellenére is pozitív hatással lehet az alvásunkra a párunk közelsége, hogy az esetleg a szokásosnál is többet forgolódik, esetleg horkol. A tanulmányhoz a kutatók 1007 pennsylvaniai felnőtt adatait használták fel, akik rendszeresen beszámoltak az éjszakai pihenésükről és az általános energiaszintjükről. Az eredményekből az látszik, hogy az ágyukat a partnerükkel megosztók gyorsabban aludtak el, hosszabb ideig pihentek és kisebb volt náluk az alvási apnoé kockázata is.

Pozitív hatással van az alvásminőségünkre a párunk közelsége. Fotó: Getty Images

Ugyanez a hatás már nem érvényesül, ha a gyermek fekszik be a szülő mellé az ágyba: a kutatók szerint azok a résztvevők, akik sok éjszakát együtt töltöttek a gyermekükkel, összességében fáradtabbak és stresszesebbek voltak napközben és az alvási apnoé is gyakrabban jelentkezett náluk. A kutatók szerint ebben több dolog is szerepet játszhat, a gyerekek például nyugtalanabbul alszanak és többet mocorognak éjszaka, de a szülők alvása is felületesebb lehet azért, mert állandóan ellenőrzik, hogy például megfelelően be van-e takarva a gyermekük.

A laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálatok rendszerint arra az eredményre jutottak, hogy az ágyukat párjukkal megosztó emberek felületesebben aludtak. A szakemberek szerint előfordulhat, hogy a jobb alvást –pontosabban annak érzetét – a párunk közelsége miatti biztonságérzet eredményezi. Az ennek hatására érzett nyugalom pedig ellensúlyozza azt, hogy a másik időnként az ágy széléig szorít ki minket, lehúzza rólunk a takarót, vagy esetleg hangosan horkol.