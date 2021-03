Az alvó emberrel is lehet kommunikálni

Egy kis gyakorlással az álmainkat is befolyásolhatjuk - mutatjuk, hogyan!

Már tudjuk egy ideje, hogy az álmaink egy részét a valós életünkben történő dolgok is sugallhatják, de ez az első olyan kísérletek egyike, amelynek eredményei azt mutatják, hogy a dolog fordítva is működhet, és az alvó, álmodó emberek képesek kommunikálni a külvilággal - számolt be róla a MensHealth portál. "Azok, akik alszanak, és egy éber álom közepén vannak (az éber álom lényege, hogy az egyén képes túllépni azon, hogy éppen álmodik, és felismerni azt, hogy ez egy módosult tudatállapot), képesek érzékelni a kísérletet vezető személy kérdéseit, és elektrofiziológiás jelek segítségével válaszokat is képesek rájuk adni" - írják a kutatók a Current Biology című szaklapban közzétett cikkükben. A tanulmányban résztvevők "többféle képességet" mutattak az alvásuk REM-fázisában, többek között "megkülönböztethető szemmozgásokat és szelektív arcizom-összehúzódásokat", és a 6 vizsgálati alany ezek segítségével 29 alkalommal válaszolt helyesen a feltett kérdésekre.

Az alvó emberek a szemmozgásaik segítségével képesek a kommunikációra. Fotó: Getty Images

A poliszomnigráfia az a fajta alvásvizsgálat, melynek során rögzítik az agyhullámokat, a vér oxigénszintjét, a szívverés és a légzés sebességét, emellett pedig a szem-, illetve lábmozgásokat is. Ebben a kutatásban a szakemberek arra késztették az alanyokat, hogy a szemük mozgatásával jelezzék bizonyos számítások eredményét - például, ha megkérdezték tőlük, hogy mennyi nyolcból kettő, akkor két alkalommal mozgatták a szemüket előre-hátra. A kutatók az alanyoknak akkor adtak utasításokat, amikor még ébren voltak, amelyeket magukkal vittek az éber álmaikba, és amelyeket jelzésre végre is tudtak hajtani.

A Northwestern kutatása nagyon kicsi, 36 alany vett részt benne, és közülük 6 volt képes éber álom közben megfelelő válaszokat adni a feltett kérdésekre. Ugyanakkor, ha egy nagyobb csoportra vetítjük az eredményeket, a minta azt mutatná, hogy az emberek több mint 15 százaléka képes ilyen módon kommunikálni álmában. Benjamin Baird, a University of Wisconsin-Madison alváskutatója, aki nem vett részt a kutatásban, azt nyilatkozta a Scientific American szaklapnak, hogy az eredmények "kihívással szolgálhatnak az alvásról mostanáig kialakított elképzeléseinknek."