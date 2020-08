A jó alvás így változtatja meg az életünket

Ideális esetben életünk közel harmadát alvással töltjük, vannak azonban, akik nem fordítanak napi 4-5 óránál többet pihenésre. Pedig a megfelelő mennyiségű és minőségűalváscsodát tesz a szervezetünkkel: csökkenti bennünk a feszültséget, illetve bizonyos betegségek kialakulásának veszélyét, serkenti az agyi funkciókat és a szervezet védelmi rendszerét is erősíti. A CNN cikke összeszedte azt a tíz előnyt, amelyet abból nyerhetünk, ha megfelelően kipihenjük magunkat.

Segít a test regenerálásában

Amíg alszunk, testünkben rengeteg fontos folyamat zajlik le: agyunk elraktározza a napközben összegyűjtött emlékeket, izmaink kipihenik a megterhelést, a szövetekben pedig lecsökken a gyulladás mértéke. Testünk egy összetett gépezetnek tekinthető, amely elromlik, ha túlhajtjuk és nem törődünk vele megfelelően. Az éjszakai regeneráció kulcsfontosságú szervezetünk megfelelő működéséhez.

Véd a betegségektől

A kevés és rossz minőségű alvást már összefüggésbe hozták számos krónikus, súlyos betegséggel a diabétesztől daganatokon át a stroke-ig. Éjszaka a fent említett regenerációs folyamatok során állítja helyre szervezetünk azokat a sejteket, amelyek hibás működése ezekhez a súlyos egészségi problémákhoz vezethet.

Javítja a kognitív funkciókat

Kutatások szerint a helytelen alvási szokások rosszabb kognitív funkciókat eredményeznek, különösen a kreativitás és a figyelem terén. Meglepő módon nemcsak a túl kevés, de a túl sok alvás is árthat a mentális egészségnek. Alvás közben az agysejtek közötti kapcsolatok megerősödnek, és az emlékek generálta információ hosszú távú tárolása is ilyenkor történik meg.

Csökkenti a stresszt

A pihenés stresszoldó hatása valószínűleg senkinek sem okoz nagy meglepetést. Ha kipihentek vagyunk, a hangulatunk is sokkal jobb, a rendszeres alváshiány viszont szorongás kialakulásához, felerősödéséhez is vezethet. Sajnos ez egy ördögi kör, ugyanis a kevés alvás növeli a szorongás mértékét, a sok stressz pedig tovább rombolja alvásunk minőségét.

Segít fenntartani az egészséges testsúlyt

A testsúlykontrollban is fontos szerepe van a pihentető alvásnak. Két hormon szabályozza az étvágyunkat: a leptin és a ghrelin. Előbbi azt jelzi, hogy jóllaktunk, míg utóbbi az éhség érzetének kiváltásáért felel. Ha nem pihenünk eleget, mindkét hormon termelésében zavar léphet fel, vagyis falánkabbá válunk és nem érezzük, hogy mikor kell abbahagyni az evést. Megfelelő mennyiségű alvással azonban ezeknek a hormonoknak a termelődése, így a testsúlyunk is harmonikusabb marad.

Fokozza az immunrendszer működését

Az alvászavarban szenvedő emberek immunrendszere sem működik megfelelően. Pihenési időnk alatt nagyobb arányban termelődnek ugyanis citokin jelzőmolekulák, amelyeknek az immunválaszban és az információközvetítésben van fontos szerepük. Ha nem alszunk eleget, az immunrendszerünk sem tud teljes erővel fellépni a gyulladásokkal, fertőzésekkel szemben.

A pihentető alvás számos módon segíti a szervezetünk egészségét. Fotó: Getty Images

Javíthatja a szociális életünket

Az alváshiány miatti állandó fáradtság a közösségi életünkre is rányomja a bélyegét. A pihenés hiánya miatt kevesebbet kommunikálunk a környezetünkben lévőkkel, nincs kedvünk kimozdulni, időt tölteni velük. Amikor azonban kipihentük magunkat, nyitottabbakká válunk az emberek felé, többet kommunikálunk velük, így a közösségi életünk is felpezsdül.

Támogatja a mentális egészséget

A mentális betegségek kialakulásában sok esetben szerepet játszanak az alvászavarok. Az alvászavar önmagában is okozhat depressziós tüneteket úgy is, hogy az adott személynek nincs semmilyen krónikus betegsége. A hangulat és a stressz szabályozásának előnyein túl az elégséges alvás hatékonyabbá teheti a mentális betegségek kezelését is.

Növeli a fájdalomküszöböt

Egy 2019-es tanulmány igazolta, hogy az alvásmegvonás a fájdalomküszöböt is lejjebb tolja, kellő mennyiségű és minőségű alvás mellett azonban a fájdalmat is jobban tolerálja a szervezetünk.

Sikeresebbek leszünk az élet minden területén

A fenti állítás talán túlzásnak tűnhet, mégis igaz: pihenéssel olyan testi-lelki egyensúlyt állíthatunk be, amely az élet szinte minden területén segíthet minket. A mentális egészség, az alacsonyabb stressz és a jól működő immunrendszer mind a munkánkban, mind pedig a magánéletünkben komoly előnyt jelenthet.