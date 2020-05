Egy játszótérre hívtak minket, egy 7 év körüli kislánynak sérült meg a keze. Tavasz volt, sütött a nap, de még elviseltük magunkon a kabátot. A kislány egész karja a piros dzsekijébe volt bugyolálva, úgy várt minket a mókuskeréken ülve. Egyszerre értünk oda az anyukával, aki, érthető módon, nagyon meg volt ijedve. Miután megnyugtattuk, kibugyoláltuk a sérült testrészt, és akkor láttuk, hogy egy szabályos S betűt formált a kislány karja. A kislány édesanyja elájult a látványtól, így mentőgépkocsi-vezető kollégám vele foglalkozott, rutinosan felpolcolta az anyuka lábát. Eközben én egy úgynevezett Kramer-sínt raktam a törött végtagra, amely tulajdonképpen egy alumíniumhálóra erősített kötszer, hajlékony, és a törött taghoz lehet igazítani. Az addigifájdalomnagyrészt meg is szűnt, hiszen a legjobb fájdalomcsillapítás törés esetén a rögzítés. A kislány nagyon higgadtan kezelte a helyzetet.

Miután az édesanya is magához tért, kétségbeesve mondogatta, hogy a kislánya most nyomorék lesz, hiszen ilyen karral nem lehet élni, biztosan megműtik, tele lesz vassal, és hogy ez egy életre szóló sérülés. Megnyugtattam, hogy szó sincs erről. És soroltam a megnyugtatásul szolgáló mondatokat. A gyerekek olykor ijesztő sérüléseket képesek összehozni, láttam ennél nagyobb ívű S-kanyart is alkaron. Valószínűleg még műteni sem kell, mert szerencsére ez egy úgynevezett zöldgally törés. Gyermekkorban a csonthártya még rendkívül erős, és ilyenkor, ha külső behatás éri, a végtag nem törik el teljesen. Az az oldal, ahonnan az ütést kapta, valószínűleg igen, eltörött, de a másik oldalt egyben tartja ez a nagyon erős csonthártya, így lehet, hogy a csont bár meghajlik, de nem törik el. Gipsszel rögzítve, nyomtalanul elmúlik majd. Szinte hallottam, ahogy az anyuka szívéről legördül a kő...

A zöldgally törés gipsszel rögzítve nyomtalanul elmúlik. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Itt jegyezném meg, hogy az ilyen jellegű törések száma látványosan csökkent, amióta a játszóterek rugalmas "padlózatot" kaptak. Sokkal biztonságosabbak lettek az így kialakított játszóterek, főleg, ha arra is figyeltek a kivitelezésnél, hogy ne legyen túl sok éles vagy kiálló szeglet, tereptárgy.

Egy másik alkalommal, éppen egy ilyen modern játszótérre riasztottak minket. A játszóteret körülvevő kerítés kapuja vasból volt, és a függőleges vasrudak alját valaki behajlította. Így létrejött a föld felszínétől 5 centiméterre egy vízszintesen kiálló lándzsa. Kicsi volt az esélye, hogy ez így, ebben a formában sérülést okozzon. De gyerekekről lévén szó, azért megtörtént a baj. Egy kisfiú állt a kapunál, a huzat rácsapta az ajtót, és a lándzsa felnyársalta a sarkánál fogva. Nagyon fájt neki, így kénytelenek voltunk előbb kábító hatású fájdalomcsillapítót adni, hogy lehúzzuk őt a kerítésről.

Az ijedtség ezúttal részünkről is megvolt, de aztán gyorsan jött a megkönnyebbülés. A kisfiú első kérdése, miután magához tért, ugyanis az volt, hogy ügyes volt-e, és kaphat-e fagylaltot. Útban a kórház felé megálltunk, és kapott néhány gombócot.

Jó tanácsként még csak annyit írhatok, ha a játszótérre visszük a gyereket, mindig alaposan nézzünk körül. Előfordulhat, hogy valaki ott hagyott valami nem oda illő tárgyat (üveget, vasdarabot), vagy az egyik eszköz nem működik jól, sérült. Kerüljük ezen eszközök használatát, mert bár a gyerekek strapabírása minden képzeletet képes felülmúlni, ne kísértsük a sorsot.

A szerző mentőápolóként dolgozik.