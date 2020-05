Koronavírus: sok vidéki játszótér zárva marad

Koronavírus: újra megteltek a vidéki kávézók - részletek itt!

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában a vidéki települések már lehetőséget kaptak a korlátozások enyhítésére. Így a Nógrád megyei Pásztón például már újranyitották a játszótereket és a sportpályákat is, a csoportosulásokat azonban itt is kerülni kell. A megyeszékhelyen - Salgótarjánban - azonban egyelőre csak a sportcentrumot nyitották meg, az ott lévő játszóteret pedig lezárták. A terület szerdától nyitva áll a hobbisportolók és a komolyan edzők előtt is, sportrendezvényeket azonban még nem lehet tartani. Jövő hétfőtől a Városi Sportcsarnokot is megnyitják, folytatódhatnak a sportedzések. Az egyesületekkel a héten egyeztetnek a beosztásról, hogy az edzések között az öltözőket és más helyiségeket megfelelően fertőtleníthessék. A játszótereket továbbra is lezárva tartják a nógrádi megyeszékhelyen.

Sok vidéki játszótér zárva marad. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mikor nyitnak a játszóterek?

Csongrádon a takarítás és fertőtlenítés után csütörtöktől fokozatosan megnyitják a játszóterek többségét. A rendelőintézet előtt pedig előszűrő sátrat állítanak föl, ahol az érkezőket kikérdezik és szűrik majd, hogy csökkentsék a koronavírus terjedésének kockázatát. Szarvason a parkok és terek látogathatók, a játszóterek és a szabadtéri sporteszközök használata azonban még nem engedélyezett. A Szent Klára Gyógyfürdő csak beutalóval és előzetes időpont-egyeztetéssel látogatható. Az Orosházán élők ismét használhatják a parkokat, a sétányokat és a kutyafuttatókat, ám a másfél méteres távolságot be kell tartani, és kerülni kell a csoportosulást. A gyulai sportlétesítményekben egyelőre csak egyéni szabadidős tevékenység végezhető, csapatsport nem.

Konditermek is újranyitnak

Kaposváron közös szabályok bevezetésében állapodott meg Szita Károly polgármester a városban újranyitó konditermek üzemeltetőivel. A létesítményekben két hétig nem tartanak csoportos órákat, valamint a koronavírus-járvány idején nagy gondot fordítanak az eszközök és tornaszerek fertőtlenítésére is. A termekben egyidejűleg csak meghatározott számú vendég tartózkodhat, a zuhanyzókat és szaunákat viszont nem használhatják.

Szombattól újra látogatható a hévízi tófürdő - közölte honlapján az üzemeltető Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a szabadtéri részleg látogatható május 9-étől, a tavat két bejáraton keresztül, a Deák tér és a Festetics Fürdőház irányából lehet majd megközelíteni.

