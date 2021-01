A legjobb otthoni módszerek torokfájásra

Gargarizálás sós vízzel

A sós víz csökkenti a gyulladást és semlegesíti a savasságot, amely a torok irritációját okozza. Emellett segít a megtelepedett baktériumok egy részének elpusztításában, így szervezetünk könnyebben megbirkózik a fertőzéssel. Egy pohár meleg vízben keverjünk el fél kávéskanál sót, majd egy-két óránként gargarizáljunk vele.

Igyunk valami nagyon hideget!

Ugyanúgy, ahogy egy ficamot is jéggel kezelünk, a gyulladt, fájdalmas, duzzadt mandulák okozta fájdalmat is enyhíthetjük hideggel. Egy jeges ital vagy egy kis fagylalt nemcsak zsibbaszt, hanem a gyulladást is segít csökkenteni.

Egy kevés fagylalt is segíthet enyhíteni a torokgyulladást

Kerüljük a savas ételeket!

Azok számára, akik refluxra hajlamosak, még kellemetlenebb egy torokfájós időszak, mivel a nyelőcsövön át visszajutó gyomorsav csípi, marja, irritálja a torkot. Ilyenkor különösen fontos, hogy kerüljék a szénsavas üdítőket, az olajban sült ételeket, a citrusféléket, valamint lefekvés előtt egy órával már semmiképpen se egyenek.

Igyunk kurkumateát!

A kurkumában található kurkumin az egyik legjobb természetes gyulladáscsökkentő, ezért torokfájás esetén mindenképpen vessük be. Az is sokat segíthet, ha a sós öblögetővizünkbe keverünk egy kicsit az élénksárga fűszerből.

Pihenjünk!

Akármit vetünk is be torokgyulladás ellen, sokkal gyorsabban fog hatni, ha eleget pihenünk mellette. A gyógyuláshoz ágynyugalom és a hétköznapi stressztől való eltávolodás szükséges, mert immunrendszerünk így fokozottabban tud koncentrálni a kórokozók leküzdésére.

Forrás: prevention.com