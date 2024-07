Egy edzőcipő is könnyen okozhat körömgombát gyermekének

A lábujjak közötti összefekvő felületeken, valamint a talpon jelentkező gombás fertőzés gyakori és igencsak kellemetlen bőrgyógyászati panasz – mondja dr. Karászi Viktória, a Gyermekgyógyászati Központ bőrgyógyász szakorvosa. A gombás fertőzések kismértékű irritációt, enyhe kipirosodást, pikkelyes hámlást, mélyebbre hatolva heves viszketést, fájdalmas, nedvedző sebet és hólyagokat okozhatnak a gyermek lábán. A fokozott izzadás miatt nyáron súlyosbodhatnak is a tünetek. A fertőzés a körmökre is könnyen átterjedhet, bár gyermekeknél kevésbé gyakori, 6 éves kor előtt például ritkán alakul ki.

Viszkető nyári kellemetlenségek

Gombás láb- vagy körömfertőzést az év bármely szakában elkaphat a gyermek, a nyári meleg, párás-nedves, sötét környezet azonban kifejezetten kedvez a gombák szaporodásának. A fertőzést okozó kórokozók előszeretettel bújnak meg a strandok, zuhanyzók és medencék meleg, nedves felületein (gumiszőnyegeken, rácsokon), ahonnan a mezítláb szaladgáló, önfeledten játszó gyermek könnyedén összeszedheti a fertőzést. A zárt, meleg, nyirkos cipőkbe szintén szívesen fészkelik be magukat a gombák, így például egy aktívan sportoló gyermek esetében is fokozottabb lehet a fertőzésveszély. Ha a gyermek lába hajlamos az izzadásra, és sok időt tölt a nedves edzőcipőben (például egy nyári edzőtáborozás során), szintén megnő a gombás fertőzések kialakulásának kockázata. Ezek a kellemetlenségek azonban néhány óvintézkedéssel és egy kis odafigyeléssel megelőzhetők.

Így előzheted meg a gombás fertőzéseket

Tartsd szárazon gyermek lábát és kezét. A száraz bőr és köröm kisebb valószínűséggel fertőződik meg.

Az uszodában, fürdőben, strandon, valamint nyilvános zuhanyzó használatakor legyen a gyermek lábán papucs vagy fürdőszandál.



Válassz légáteresztő, nedvességelvezető anyagból készült zoknit és jól szellőző, kényelmes gyermekcipőt.



Ha lehetséges, nyáron ne viseljen állandóan zárt cipőt, az átnedvesedett zoknit pedig naponta többször cserélje a gyermek.



Óvd a gyermek körmét a sérülésektől! Ne vágd őket túl rövidre, és ne kerekítse le a sarkukat!



Tanítsd meg gyermeknek, hogy ne osszon meg mással zoknit, cipőt, törölközőt vagy szappant!



Minden családtagnak legyen külön papucsa, törölközője.



Ha a családban valakinek gombás lábfertőzése van, fontos, hogy a fürdőkádat, zuhanytálcát, a fürdőszoba kilépőt és a törölközőket rendszeresen fertőtlenítsd!



A láb gombás fertőzésekor a cipők fertőtlenítésére is szükség lesz.



Gombás fertőzés a gyermek lábán? Ezt tegye!

A lábgomba kezelésére általában elegendőnek bizonyulnak a gyógyszertárakban beszerezhető, helyileg alkalmazható szerek (ecsetelők, spray-k, gombaellenes készítmények), amelyeket a tünetek elmúltával is alkalmazni kell a használati útmutatónak megfelelően. Ha azonban a fertőzés a körömre is átterjed, akkor hosszabb és kitartóbb kezelésre kell számítanunk. Mint Karászi doktornő mondja, ennek az az oka, hogy a köröm alá került gombát – a felszíni bőrfertőzésekkel szemben – sokkal nehezebb helyi gyógyszerekkel kezelni. Mindenképpen foglalkozni kell azonban a problémával, hiszen a fertőzés könnyen átadható, ráadásul a körömgomba miatt a köröm elemelkedhet a körömágytól, így könnyen beszakadhat, sérülhet is. A vastaggá vált köröm nehezen vágható, gyakran benő, speciális és gyakori ápolást igényel, és nem utolsó sorban esztétikailag sem vonzó látvány.

"A kezelés idején is igyekezzünk tisztán és szárazon tartani a fertőzött területet. Súlyosabb esetben azonban, ha a tünetek egy-két héten belül nem javulnak, forduljunk gyermek bőrgyógyászhoz, aki a külsőleg alkalmazott készítmények mellé szájon át szedhető gombaellenes szert is felírhat" - mondta dr. Karászi Viktória.