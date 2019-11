Furcsa tünetek véralvadásgátlótól

Hogy mi számít normálisnak a terápia során, és mikor érdemes orvoshoz fordulni, arról prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája beszélt.

Életveszélyes a véralvadásgátló abbahagyása - részletekért kattintson!

Duzzanat, csomó heparin injekció helyén

Akik ideiglenesen heparin/LMWH injekció alkalmazására kényszerülnek, gyakran szembesülnek vele, hogy a szúrás helye bedagad, és kékes-lilás árnyalatban el is színeződik a körülötte lévő terület. Ez normális reakció, és idővel elmúlik. Arra figyeljen az öninjekciózásnál, hogy mindig alaposan tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet, valamint mindennap változtassa a beadás helyét! Fontos továbbá, hogy ne légtelenítse a fecskendőt! Duzzanat, csekély elszíneződés gyakran egyéni érzékenység, helytelen technika, illetve eltalált kis véna miatt következhet be. Érdemes azonban tudni, hogy néha allergiás reakciót is jelezhet a bőrelváltozás, de ez nagyobb kiterjedésű, több centiméter átmérőjű lehet. (Ekkor acsalánkiütésmellett hányás, verejtékezés, nehézlégzés is jelentkezhet - ilyenkor haladéktalanul forduljon orvoshoz!)

Szerencsére az injekciózást nem kell sokáig alkalmazni, rövid idő után orvossal egyeztetve szájon át szedhető készítményekre lehet áttérni.

Fokozott hajhullást is okozhat

Hajhullás

Páran panaszkodnak, hogy mióta véralvadásgátló terápiában részesülnek, fokozott hajhullással küzdenek. Ez igazából ritka mellékhatás, amely főleg a régebbi típusú kumarinszármazékoknál jelentkezik. A probléma tekinthető normálisnak is, ám ha valakinél súlyosabb hajvesztés indul meg, akkor érdemes orvoshoz fordulnia. A szakember egyrészt más készítményt írhat elő, másrészt laborvizsgálatot javasol. Erre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a terápia következtében vérszegénység, vashiány alakult ki (a készítmény provokálta vérzések miatt).

Kék-zöld foltok szerte a testen, vérzések

Fontos tudni, hogy ha valaki véralvadásgátló terápiában részesül, akkor a véralvadás-vérzékenység egyensúlyát kissé az utóbbi irányába tolja el. Emiatt előfordulhat, hogy a vérzések kicsit lassabban állnak el, illetve sérülés esetén könnyebben alakulnak ki kékes-lilés foltok a bőrön (pl. ha véletlenül belerúg valamibe vagy beüti magát bárhol). Ez minimális szintig normálisnak tekinthető, ám érdemes tisztában lenni vele, hogy komolyabb vérzékenységre utaló tünetek esetén (pl. erősebb vérvizelés, szem körüli bevérzések, gyakori, nagymértékű orrvérzés, véres vizelet) gyors INR-ellenőrzés javasolt, mivel meglehet, hogy állítani kell a dózison, nehogy életveszélyes belső vérzések lépjenek fel - mondja prof. Blaskó.

Bőrpír után kékesfekete elszíneződés

Amennyiben a kumarinkezelés első hetében bőrpír jelentkezik, majd rövid idő (kb. 1 nap) múlva igen sötét, csaknem fekete árnyalatot vesz fel, akkor sürgősen forduljon orvoshoz, mivel ez a kumarinnekrózis jele lehet! Az életveszélyes állapotot a bőr kapillárisaiban keletkező véralvadék okozza, melynek következtében bőrelhalás indul meg. Szerencsére megfelelő dozírozással, gyógyszerváltoztatással és odafigyeléssel az állapot elkerülhető, így igen ritka.