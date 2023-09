Daganat: ha érintett vagy, ezt a szervedet óvd

Egyik betegség sem véd meg egy másiktól, sőt nem ritka, hogy egyszerre kell gyógyítani a szívet és a daganatos beteget – foglalta össze a közelmúltban megtartott V. Onko-Kardiológiai Napok tanulságát dr. Czuriga Dániel, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének adjunktusa a rakgyogyitas.hu-nak.

A daganat gyógyításában óriási szerepe van a szív egészségének. Fotó: Getty Images

Így csökkentsd a kockázatokat

Mediterrán étrend, sertéshús helyett bőr nélküli szárnyas és hal, a fehér kenyér és tészta helyett teljes kiőrlésű lisztből készült ételek, magvak és rostok, sok gyümölcs és zöldség, kevés alkohol. Mozgás minden mennyiségben, dohányzás pedig semmilyen mennyiségben, mert a cigarettafüst mindent tönkretesz – sorolja Czuriga Dániel a szív- és érrendszer védelméhez szükséges teendőket. Egy onkológus pontról-pontra ugyanezt mondja, ha a rákkockázat csökkentéséről kérdezik.

Amikor egy onkológiai betegséget felismernek, nem elég a daganattal törődni, fel kell mérni a szív- és érrendszer állapotát is. Ennek ismerete egy tervezett műtét miatt is fontos lehet, de a gyógyszeres kezelések megválasztását is befolyásolhatja, hogy egy beteg milyen állapotban van, amikor belevág az onkológiai terápiába.

Az egyre gyakrabban és elterjedtebben alkalmazott immunonkológiai kezelések új kihívások elé állították a kardiológusokat is. A kezelés lényege, hogy bizonyos gyógyszerek az immunrendszer elől megbúvó daganattal szemben képesek újraaktiválni a lefojtott immunválaszt, így lehetővé válik a daganat visszaszorítása. Az immunterápiáknak ugyanakkor a klasszikus kemoterápiáktól eltérő mellékhatás-jellemzőik vannak. Ezek közül az adjunktus az immunrendszer esetleges túlműködéséből adódó gyulladásokat emeli ki: az erek, a szívizom gyulladása, az érelmeszesedés felgyorsulása okozhat problémát, ám ezek a folyamatos kontroll révén, időben felismerve többségükben jól kezelhetők.

