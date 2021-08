Betegtörténet: "15 percre megállt a szívem"

A hirtelen szívhalál tünete az, hogy valaki hirtelen, minden előzmény nélkül összeesik, kontaktusképtelenné válik és elveszti az eszméletét. Az érintett höröghet, légzése leállhat vagy nagyon ritkává, minimálissá válhat, végtagjai elernyednek. Ha a beteget nem tudják megmenteni, akkor beáll a halál.

Hirtelen szívhalálnak azt nevezik, amikor valaki teljes jóllét közepette összeesik, elveszti az eszméletét és meghal - írtuk korábbi, a kórképpel foglalkozó összefoglaló cikkünkben. Magyarországon évente nagyságrendileg 26 ezer érintettről lehet beszélni, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a betegek egy része gyors segítséggel megmenthető. A webMD által bemutatott Rebecca Scott is közéjük tartozik.

"Úgy gondoltam, minden rendben van"

Rebecca családjában gyakoriak a szívproblémák. A nagybátyjának például dilatatív kardiomiopátiája (ez egy szívizmokat érintő betegség, melynek következtében gyengül a szív pumpafunkciója, ami szívelégtelenséghez vezet) van. A férfi állapota kb. másfél évvel ezelőtt olyannyira leromlott, hogy szívátültetésre volt szüksége. A nagybácsi fiának, Rebecca unokatestvérének pedig olyan extrém szívritmuszavara volt, hogy defibrillátor beültetése vált nála szükségessé.

Genetikai vizsgálatok egyébként fényt derítettek rá, hogy mind a nagybácsi, mind a fia rendelkezik az úgynevezett FLNC-génmutációval, amely esetében az érintetteknél megnő a kardiomiopátia (a szív pumpafunkciójának gyengüléséhez vezető szívbetegségek összefoglaló neve), a szívritmuszavarok és más súlyos szívproblémák kockázata. Mivel később Rebecca anyjánál is kimutatták az említett génmutációt, Rebecca és a nővére is úgy döntött, hogy megvizsgáltatja magát.

Hirtelen szívhalál: gyors segítséggel megmenthető a beteg. Fotó: Getty Images

"2019 augusztusában elmentem egy genetikában is jártas kardiológushoz. Bár a teszteredményeim szerint nálam is jelen volt az FLNC-mutáció, a szívultrahang nem mutatott semmi kórosat. Még egy 24 órás EKG-mérést (Holter-vizsgálat) is beiktattunk, hogy figyelemmel követhessük a szívritmusomat. Amikor letelt az egy nap, visszaadtam a készüléket az orvosnak, de se akkor, se később nem kaptam visszajelzést az eredményről. Ezért úgy gondoltam, bizonyára minden rendben van."

Egyszer csak összeesett

Rebecca 10 nappal a Holter-vizsgálat után elment teniszezni a lányával (mindketten versenyszerűen űzik ezt a sportot), játék közben azonban egyszer csak - minden előjel nélkül - összeesett. Szerencsére többen is odasiettek a nőhöz, és megkezdték az újraélesztését. Rövid idő múlva megérkezett egy orvos is, aki éppen akkor a klubban tartózkodott, és aki felhelyezett Rebeccára egy automata külső defibrillátort (AED) - pont volt egy ilyen készülék a teniszpálya mellett. Az AED használatához nem szükséges az újraélesztésben való jártasság: a készülék, amelyet elektródákkal csatlakoztatnak a beteghez, képes a szívritmus elemzésére, kommunikál az elsősegélynyújtóval, kamrafibrilláció észlelése esetén pedig figyelmeztet az elektrosokk szükségességére. A sokk leadását az újraélesztést végzőnek kell engedélyeznie a megfelelő gomb megnyomásával.

A mentősök 7-8 perc alatt értek a helyszínre, és sikerült újraindítaniuk Rebecca szívét. A nő a kórházban hipotermiás kezelést kapott: a terápiásan alkalmazott hipotermiának, azaz a beteg hűtésének elsődleges célja a központi idegrendszer (azon belül is az agy) védelme, de egyes tanulmányok szerint a szívet is védheti. Az orvosok nem sok esélyt adtak Rebeccának - a kórházba kerülést követő 4 nap kritikus volt -, de a nő végül felébredt a mesterséges kómából, és állapota fokozatosan javult.

Defibrillátort kapott

Mielőtt elhagyta volna a kórházat, Rebecca mellkasába defibrillátort ültettek be: az eszköz megakadályozza, hogy az esetleges szívritmuszavarok következtében az élete veszélybe kerüljön. Egyébként Rebecca anyja is kapott defibrillátort, csakúgy, ahogy a nővére, utóbbinál ugyanis - édesanyjához és Rebeccához hasonlóan - szintén kimutatták az FLNC-mutáció jelenlétét.

Az újraélesztés fontossága

Rebecca azt mondja, az egyik dolog, amit megtanult az esetből, az az, hogy mennyire fontos, hogy valaki jártas legyen az újraélesztésben. Ha azon az ominózus napon nincsen a közelében olyan, aki újra tudja éleszteni, ma már nem lenne itt. "15 percre megállt a szívem. Tudom, hogy szerencsém volt, hiszen sokan nem élik túl a hirtelen szívhalált. Az a legijesztőbb, hogy csak az esetek töredékében kezdi meg valaki az újraélesztést a mentők kiérkezése előtt. A várakozási idő - 5-7 perc - alatt viszont a túlélés esélye folyamatosan csökken. Nekem azért nincs semmilyen neurológiai károsodásom, mert azonnal megkezdték az újraélesztésemet, és még az AED-t is használták. Az újraélesztést mindenkinek meg kellene tanulnia! Gondolj csak bele: egy kis gyakorlás és a két kezed elegendő lehet ahhoz, hogy megmentsd valakinek az életét" - mondta el.