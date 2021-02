A stroke ezek miatt alakul ki

A szélütés vezető kockázati tényezője a keringési betegségek feléért felelős magas vérnyomás, ezért fontos, hogy törekedjünk a 140/90 alatti értékre. A vérnyomás felső értékének minden 10 Hgmm-rel való csökkentése nagyjából 30 százalékkal, az alsó érték 5-6 Hgmm-es mérséklése pedig 42 százalékkal csökkenti az agyi érkatasztrófák kockázatát. A társaság szerint amagas vérnyomásminden olyan napon károsítja a szervezetet, amikor a vérnyomásérték 140/90 Hgmm fölött van. Figyeljünk oda a vérzsírszintre is, mert azérelmeszesedéskialakulásának esélyét is alacsonyan kell tartani, a szélütés kockázatának csökkentéséhez - írja a vg.hu.

Az agyi erek betegségei megfelelő életmóddal a legtöbb esetben elkerülhetők

A cukorbetegség veszélyeztetheti az agyi ereket, ám megfelelő diétával, a terápia pontos betartásával, a súlyfelesleg leadásával stabilizálhatjuk a vércukorszintünket, s ily módon csökkenthetjük a stroke kialakulásának veszélyét.

A dohányzás szintén komoly rizikófaktor, hiszen a belélegzett dohányfüstben lévő mérgező anyagok miatt megváltozik a vér összetétele, nő a vérrög kialakulásának veszélye, csökken a védő koleszterin szintje. Napi 20 szál cigaretta kétszeresére, de akár hatszorosára is emelheti az agyi infarktus kockázatát. Komoly rizikó a passzív dohányzás, a helytelen életmód és azelhízásis. A túlzott sófogyasztás magas vérnyomást, a túl sok telített - állati eredetű - zsiradék és a transzzsír pedig magas koleszterinszintet, érelmeszesedést okoz.

Jelentősen növelik a stroke kialakulásának veszélyét a mindennapi stresszhelyzetek is, a krónikusalkoholizmuspedig négyszeres rizikót hoz magával. Aki pitvarfibrillációban szenved, annak ötször nagyobb az esélye a gutaütésre, és hajlamosító tényező a vér magas húgysavszintje is. Nem szabad elhanyagolni a lelki tényezőket sem, hiszen a stressz, a depresszió, a világgal szembeni ellenséges hozzáállás és a pesszimizmus is jelentősen megnöveli a stroke veszélyét. Azok közül, akik negatívan, ellenségesen látják a világot, kétszer annyian szenvedtek szélütést, mint a pozitívan gondolkodó társaik.