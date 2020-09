A leggyakoribb hibák vérnyomásméréskor

Mikor beszélünk magasvérnyomás-betegségről? Részletek itt.

Hogy éppen milyen a vérnyomásunk egy adott pillanatban, arra számos tényező hatással lehet. A pontos értékek mérése viszont nagyon fontos, hiszen nem mindegy például, hogy magas vérnyomást diagnosztizál-e az orvosunk, amelynek kezeléséhez már gyógyszerre van szükség. Ha pedig otthon mérjük saját magunknak, szintén fontos, hogy pontos értéket kapjunk, mert ha nem figyelünk oda, feleslegesen aggódhatunk az értékek miatt.

Könnyen rossz eredményeket kaphatunk, ha nem jól mérjük a vérnyomásunk

Ha például teli húgyhólyaggal mérjük a vérnyomást, akkor magasabb értékeket fogunk kapni, így fontos, hogy minden mérés előtt menjünk ki a mosdóba szükség esetén. Ha nem megfelelő pozícióban ülünk, ezáltal a hátunk vagy a lábunk nincs megfelelően megtámasztva, akkor is magasabb értékeket kaphatunk a valósnál. Üljünk tehát egyenesen a székben, a támlának dőlve, illetve talpaink is legyenek stabilan a talajon.

Ne tegyük keresztbe a lábunkat, mert ennek következtében is magasabb lehet a vérnyomás. Az is számít, hogy karjaink milyen pozícióban vannak. Ha a test mellett lógnak, vagy felemelve kell tartanunk őket, akkor is magasabb lesz a vérnyomásunk. Éppen ezért a karokat támasszuk meg a szék karfáján vagy az asztalon, és a mandzsetta legyen körülbelül szívmagasságban. A mandzsettát sose tegyük fel a karra ruhán keresztül, mindig tűrjük fel a felsőrészünk ujját, hogy közvetlenül a bőrrel érintkezhessen az eszköz. A mandzsetta ne legyen túl szoros, és az is fontos, hogy ne beszéljünk, miközben a vérnyomásunkat mérik, mivel ettől is magasabb értékeket kaphatunk a valósnál.

Forrás: webmd.com