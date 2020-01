Vérnyomás és pulzus: mi a különbség?

A két érték másra vonatkozik

"Való igaz, hogy egy kardiológiai vizit során ellenőrizzük a vérnyomást és a pulzust is, sőt, az automata vérnyomásmérők is feltüntetik mindkét értéket. A két mutató ugyanakkor nem összekeverhető egymással, bár az értékek elemzésekor keresni kell az összefüggéseiket is" - hangsúlyozza Dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont kardiológusa.

Optimális vérnyomás kalkulátorunkkal megtudhatja, hogy az ön életkorában mekkora vérnyomásának célértéke! Kattintson a kalkulátorért az alábbi linkre!

Érdemes először tisztázni a fogalmakat: a vérnyomás az erekben áramló vér nyomásgyakorlása az erek falára, a pulzus pedig a percenkénti szívverések száma. "A hozzánk forduló betegeknél sokszor keverednek a fogalmak, téves fogalmaik vannak arról, hogyan függ össze a két mutató, mennyi a "normális" érték, de a mi feladatunk nem csak a kezelés, hanem a pontos, türelmes felvilágosítás is. Fontos, hogy a betegek értsék, mi és miért történik velük, mi a célja a kezelésnek" - tette hozzá a kardiológus. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány gyakori tévhitet a két értékkel kapcsolatban!