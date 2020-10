"Teljesen tünetmentessé tehető a pikkelysömör"

A pikkelysömör (más néven pszoriázis) egy igen gyakori bőrbetegség, melynek hátterében egy immunológiai eredetű gyulladás áll. A bőrön különböző nagyságú és elhelyezkedésű foltok formájában jelenik meg, de gyakran fájdalmas ízületi gyulladás is társul a tünetekhez. Bár a betegség a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, az ország több pontján működő pszoriázis centrumokban személyre szabott kezelésekkel tehetik tünetmentessé a betegeket. Dr. Holló Péterrel, a Semmelweis Egyetem ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika egyetemi tanárával beszélgettünk.

HáziPatika.com: Október 29-ét már több mint egy évtizede jelölték ki a Pszoriázis Világnapjaként. Ez a bőrbetegség világszerte, így Magyarországon is nagyon gyakori, mégis viszonylag keveset tudni a kialakulásának okairól. Itthon hány embert érinthet?

Dr. Holló Péter: A pszoriázis körülbelül a népesség másfél-két százalékát érinti, ez Magyarországon nagyjából 150-200 ezer embert jelent, Európában viszont több mint tízmillió betegről beszélhetünk. Persze ez nem jelenti azt, hogy egyszerre mindenki szenved a tünetektől, azok időnként felerősödnek, majd pedig - megfelelő kezelés mellett vagy akár spontán is - enyhülnek. Ennyien vannak azok, akiknél már kiderült, hogy pikkelysömörük van, illetve azok, akik a genetikai hajlamot nagy valószínűséggel hordozzák, egyelőre azonban nincs tünetük.

h i r d e t é s

HáziPatika.com: A betegség tünetei rendszerint a késő őszi-téli időszakban felerősödhetnek. Minek tudható ez be?

H. P.: Valóban, a betegség az esetek túlnyomó többségében javul a napfény hatására, emiatt nyáron rendszerint kevesebb bőrtünettel jár. A téli időszakban viszont sokaknál romlik a bőr állapota, a napsütés hiánya mellett ugyanis azimmunrendszeráltalános állapota is gyengébb, több olyan betegség is kialakulhat, ami provokálhatja a pszoriázist. Télen emellett számos más tényező is szerepet játszhat a bőrtünetek felerősödésében, például a hideg, szeles időjárás vagy a réteges öltözködés.

Pikkelysömör: nem szép, de kezelhető Apikkelysömöregy igen gyakori bőrbetegség, amely minden ötvenedik embert érint. Nőknél és férfiaknál egyaránt előfordulhat, a leggyakrabban 35 év alatti korban alakul ki. A betegségről az alábbi cikkünkben olvashat további részleteket!

HáziPatika.com: A patikák polcain vény nélkül is elérhető több olyan készítmény, amely segíthet enyhíteni a pikkelysömörrel küzdők tüneteit. Miért fontos, hogy a betegek mégis felkeressenek egy szakembert?

H. P.: Valóban nagyon sok készítmény elérhető a patikákban, illetve az interneten is sokféle, pikkelysömör elleni készítményt hirdetnek. Ez utóbbiak egy része sajnos nem mindig tisztázott összetételű és kellően bevizsgált, így a hatékonyságuk is vethet fel kérdéseket. Mivel a pszoriázis egy nagyon összetett betegség, nem is biztos, hogy mindenkinek ugyanaz használhat. Még enyhe tünetek esetén is nagyon fontos, hogy ne csak a páciens bőrét nézzük, hanem ízületi érintettségét, általános egészségi állapotát, az egyéb kísérőbetegségeket is felmérjük, hatékony kezelési tervet csak ezek ismeretében készíthetünk. A mai kezelési lehetőségek birtokában már nagy eséllyel tünetmentessé tehető a páciens, ahhoz azonban, hogy ezt elérjük, nagy körültekintéssel kell eljárnunk. Fontos az úgynevezett holisztikus megközelítés, vagyis hogy a beteg általános egészségi állapota alapján, összes egyéb betegségét is figyelembe véve válasszuk ki a legmegfelelőbb terápiát.

HáziPatika.com: Országszerte több Psoriasis Centrum is várja a pácienseket. Kinek érdemes egy ilyen központot felkeresnie?

H. P.: Mindenkinek, akinél jelentkeztek a betegség jellegzetes tünetei, érdemes konzultálni egy bőrgyógyásszal. A középsúlyos vagy súlyos pszoriázisban szenvedőknek azonban - akiknél már például ízületi érintettség és egyéb kísérő betegségek is kialakultak - mindenképpen javasolt felkeresniük az egyik ilyen centrumot. Szintén érdemes a centrum segítségét igénybe venni azoknak, akik már hosszú ideje küzdenek a betegséggel, és az eddig kapott kezelésekkel nem sikerült elérni a kívánt tünetmentességet. Ezekben a centrumokban ugyanis a ma elérhető összes kezelési mód rendelkezésre áll, az itt dolgozóknak pedig nagy tapasztalatuk van a pszoriázisos tünetek kezelésében, így a lehető leghatékonyabban használhatják a modern terápiákat.

A bőrproblémákhoz sok esetben ízületifájdalomis társul. Fotó: Getty Images

HáziPatika.com: Rengeteg betegség kezelésében történtek óriási áttörések az elmúlt évtizedekben, a pikkelysömörről is elmondható ez? Elérhetőek ezekben a hazai centrumokban a legmodernebb kezelések?

H. P.: Igen, a középsúlyos-súlyos pszoriázis kezelésében történtek hatalmas előrelépések az elmúlt másfél évtizedben. A sokáig alkalmazott, hagyományos gyógyszeres kezelést (amellyel inkább csak limitált eredményeket lehetett elérni és hosszabb távon nem biztosították a tünetmentességet) a kétezres évek elején váltották fel az első biológiai terápiák. Különlegességük, hogy célzottan képesek blokkolni a gyulladás kialakulásában legfontosabb jelátvivő molekulákat, így gyorsan és igen hatásosan enyhítik a súlyos betegek tüneteit is. Napjainkban már ezeknek a terápiáknak a sokadik generációját alkalmazzák és egyre több betegnél képesek megszűntetni minden fennálló panaszt. Ezek a terápiák a hazai Psoriasis Centrumok mindegyikében elérhetőek.

HáziPatika.com: Hogyan juthat el egy ilyen centrumba a beteg? Szükséges hozzá orvosi beutaló, előzetes szakorvosi vélemény, vagy bárki bejelentkezhet, aki úgy érzi, hogy az egészségi állapota ezt indokolja?

H. P.: Nincs szükség beutalóra, de azért természetesen a páciensek túlnyomó többségét egy bőrgyógyász vagy háziorvos küldi hozzánk. Bárkit fogadunk, akinél jelentkeznek a tünetek, a fent említett, középsúlyos és súlyos eseteknek azonban kimondottan javasoljuk, hogy mielőbb felkeressék az egyik centrumot.

HáziPatika.com: Hogyan készüljenek a páciensek egy ilyen vizsgálatra? Kell esetleg vinni korábbi vizsgálatok során összegyűjtött papírokat?

H. P.: Nagy segítség, ha a korábbi orvosi papírokat is el tudja hozni a páciens - akár a pszoriázissal, akár más betegségükkel kapcsolatosak. Érdemes összeírniuk azokat a készítményeket is, amelyekkel a korábbi időszakban kezelték a bőrüket: a megfelelő terápia kiválasztását az is befolyásolhatja, hogy mikor, mennyi ideig és milyen dózisban használták ezeket a készítményeket, illetve hogy azzal milyen hatást sikerült elérniük.