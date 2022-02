Pikkelysömör a körmön: mutatjuk, mi segíthet

Apikkelysömörezért rosszabbodhat télen.

A pikkelysömör egy krónikus lefolyású, nem fertőző, immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség, amely a bőr mellett a körmök és - ritkább esetben - az ízületek megbetegedését is okozhatja. Az Everyday Health témával foglalkozó cikkéből kiderül, hogy a pikkelysömörben szenvedők nagyjából 50 százalékánál érintett a köröm is. Fontos adat még, hogy a plakkos pikkelysömörrel élők 80-90 százalékánál jelentkeznek körömelváltozások, amelyek ennél is gyakoribbak a pszoriázisos artritisszel diagnosztizált betegeknél.

Pikkelysömör a körmön: sok minden segíthet. Fotó: Getty Images

A következő tünetekből tudhatjuk, hogy a pikkelysömör a körmeinket is érinti:

h i r d e t é s

horpadások a körmön;

a köröm - fehér, sárga vagy éppen barna - elszíneződése;

morzsalékos, töredező köröm;

a körömlemez körömágytól való leválása;

köröm alatti vérömleny;

gyulladt körömágy.

Az előbb felsorolt panaszok sok kellemetlenséggel járhatnak. A gyulladt körömágy amellett, hogy viszkethet, éghet, bármikor könnyen megsérülhet, és a körmök sem kevésbé érzékenyek, hiszen elég egy pillanat, és letörhetnek, beszakadhatnak. Emiatt még az olyan hétköznapi tevékenységek, mint egy kesztyű vagy egy zokni felhúzása, esetleg egy fiókba való benyúlás is erős fájdalmat okozhat a betegeknek. Nem szabad elfelejtkezni a lelki terhekről sem: az érintettek sokszor szégyellik körmeik állapotát, így igyekeznek kerülni az olyan helyzeteket, ahol meg kellene mutatniuk kezüket, lábukat. Ez azonban bekorlátozza őket, előfordulhat, hogy védekezésképpen inkább elzárkóznak mindenkitől.

Terápiás lehetőségek

A körmöt érintő pikkelysömör kezelése általában bonyolult feladat. Időbe telhet, amíg kiderül, milyen a számunkra legmegfelelőbb terápia, esetenként többféle készítmény együttes használatára is szükség van. Sőt, mint arra a portlandi székhelyű National Psoriasis Foundation (NPF) felhívta a figyelmet, nagyban meghatározza a kezelést, hogy az elváltozások a köröm mely részén - a körömlemezen, a körömágyon vagy a mátrixnál (a körömágy hátsó részében található fehéres, félhold alakú terület alatt található) - jelentkeznek. Nagyon fontos tehát a bőrgyógyászunkkal való szoros együttműködés.

Ami a terápiás lehetőségeket illeti: vannak helyileg ható készítmények (például kortikoszteroid krémek a gyulladt körömágyra), illetve olyanok is, amelyek szisztémásan alkalmazhatóak, vagyis a teljes testre hatnak (például metotrexát vagy ciklosporin hatóanyagot tartalmazó tabletták, injekciók).

A körömelváltozásokkal való együttélésben sokat segíthet, ha a megfelelő készítmények használata mellett odafigyelünk még néhány dologra. Mindig vágjuk rövidre a körmeinket, hogy ne akadjanak bele mindenbe, és ennek következtében ne váljanak le olyan könnyen. Az is fontos, hogy reszeljük le a körmeinket, így az éles szélek nem sértik fel az érzékeny bőrt. Amikor szükségét érezzük - például házimunka közben -, hordjunk kesztyűt. Ha pedig épp aktív szakaszban van a betegségünk, érdemes minden olyan tevékenységben szeretteink segítségét kérni, amely miatt esetleg romolhatnak a (köröm)tüneteink.