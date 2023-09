Újra oltani kellene a magyarokat

A védőoltásokkal szerzett immunitás vészesen gyengül, ami miatt bizonyos csoportoknál sürgető fontosságú lenne az újabb COVID-19 elleni vakcina beadása - idézi a Népszava Orosz Beatrixot. A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint a 60 év alattiaknál sürgető az immunitás megerősítése, mivel az ő védettségük a legalacsonyabb.

Frissíteni kellene az oltóanyagok összetevőjét

Már több ország is újabb oltási kampányokkal készül az idei őszi-téli szezonra. A lap is érdeklődött a magyar járványügyi hatóságoknál afelől, hogy lesz-e újabb oltási kampány, illetve hol és milyen vakcinát kaphat a lakosság. Többek között az alábbi választ kapták: „Magyarországon a COVID-19 fertőzések döntő többsége jelenleg sporadikusan (elszigetelten) fordul elő, az új koronavírus országos járványos terjedése nem tapasztalható. Az oltás továbbra is kérhető. A koronavírus elleni védőoltások, illetve a koronavírus omikron variánsa elleni Pfizer vakcina az oltópontok mellett a háziorvosoknál is elérhető.”

Fotó: Getty Images

Oroszi Beatrix szerint nincs okunk különösebb lazításra, a világjárvány ugyanis folytatódik. A lap kérdésére a szakember elmondta: jelen pillanatban nincs publikus információja arról, milyen oltóanyagot rendelt vagy rendelhet Magyarország a most következő őszi szezonra. Viszont az Egészségügyi Világszervezet, az Európai Betegségmegelőzési Járványügyi Központ, az EMA, az amerikai CDC, mint mértékadó nemzetközi szakmai testületek egyaránt azt javasolják, hogy frissíteni kell az oltóanyagok összetevőjét, és már nem érdemes az eredeti vuhani törzs-elleni vakcinával oltani.