Új eszközzel gyógyítják a súlyos légúti betegséget

Mi a különbség azasztmaés a COPD között? Részletek itt.

A légutak sérülékenysége korántsem kizárólag a COVID-19 miatt aktuális. A COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség népbetegségnek számít, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jelenleg a negyedik, tíz éven belül pedig már a harmadik vezető halálokká válik. A tüdőben lévő légutak tartós beszűkülésével járó betegségnek két fő csoportja van, a krónikus hörgőgyulladás és a tüdőtágulat, a károsodás azonban visszafordíthatatlan, így a megelőzés és a folyamatos kezelés is rendkívül fontos. Hasonlóan elengedhetetlen a cisztás fibrózissal, az egyik leggyakoribb genetikai rendellenességgel küzdő tüdőbetegek hatékony gondozása. Mindkét betegségben az egyik fő tényező a sűrű, ragadós és bőséges váladék képződése, amely további kórfolyamatokat is okoz. Emiatt a gyógyítás és gondozás nélkülözhetetlen eleme a légutak minél hatékonyabb megtisztítása. Ennek korszerű kezeléséhez kapott most a K&;ampH gyógyvarázs pályázat keretében innovatív terápiás eszközt a Debreceni Egyetem KK Infektológiai Klinikája, ahol a légúti betegeket kezelő járóbeteg szakrendelések éves szinten hozzávetőleg 20 ezer gyermeket kezelnek.

"A szakrendelés kijelölt Cisztás Fibrózis központként is működik, így ez a szakambulancia végzi a többi között a súlyos, megfelelő kezelés nélkül akár korai halálhoz vezető cisztás fibrózisban szenvedő beteg gyermekek kezelését. A pályázatban elnyert légút- és tüdőtisztító eszköz sorsfordító a tüdőgyógyászatban, mivel a különleges frekvenciaimpulzusokkal és nyomáskülönbségnek köszönhetően egyedülálló módon képes kitisztítani a beteg légutait és tüdejét. Ezzel nagymértékben javulnak a légzésfunkciós értékek és csökken a fertőzésveszély, ami nagyban megnöveli a betegek életminőségét. Az eszköz nemcsak Magyarországon, de még világviszonylatban is úttörőnek számít, így most tovább bővül a klinika terápiás lehetőségeinek köre" - mondta el dr. Gönczi Ferenc, a Debreceni Egyetem KK Infektológiai Klinika Gyermekallergológia és Gyermekpulmonológia Szakrendelés vezető főorvosa.

A K&;ampH Csoport 2004 óta a gyermekegészségügy meghatározó támogatója. A hosszú távú elköteleződés mellett azonban legalább ilyen fontos, hogy évről évre tudatosan törekszik arra, hogy a terület változó igényeinek és az egyre korszerűbb készülékeknek és terápiás eljárásoknak megfelelő innovatív eszközökkel támogassa az intézeteket, szakembereket.

"A rendkívüli helyzet miatt tavasszal 50 millió forinttal segítettük a járvány kezelését és terjedésének megelőzését. Emellett idén is meghirdettük a K&;ampH gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázatot, amin ezúttal 14 intézmény nyert összesen 20 millió forint műszertámogatást. A program történetében ezzel összesen 491 alkalommal, közel 706 millió forint értékben kaptak új eszközöket a kórházak, mentőállomások és háziorvosi rendelők annak érdekében, hogy a gyerekek minél könnyebben, gyorsabban gyógyulhassanak, és mihamarabb újra egészséges, teljes életet élhessenek. A járványhelyzethez igazítva a teljes pályázati anyagot online rendszeren keresztül lehetett benyújtani, és idén először olyan innovatív gyermekgyógyászati eszközre is lehetett támogatást igényelni, amelyet Magyarországon még nem vagy csak nagyon kevés helyen alkalmaznak" - fogalmazott Horváth Magyary Nóra, a K&;ampH Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.