COPD: a többarcú betegség

Hogyan zajlik a COPD kezelése? Részletek itt.

A COPD egy krónikus hörgőgyulladással járó kórkép, amely több formában is jelentkezhet. A betegek 85-90 százaléka dohányzik, ugyanakkor a légszennyezettség is nagyban hozzájárul a kórkép fellépéséhez. A problémára szűnni nem akaró köhögés, valamint a terhelhetőség csökkenése is felhívhatja a figyelmet. A COPD mára népbetegségnek számít, Magyarországon körülbelül 600 ezer ember lehet érintett.

A COPD kialakulásának hátterében legtöbbször a dohányzás áll

A betegség nem gyógyítható, ugyanakkor megfelelő kezeléssel és életmódbeli változtatásokkal a betegek életminősége nagy mértékben javulhat, egyben élettartamuk is meghosszabbítható. A COPD-vel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat dr. Várdi Katalin tüdőgyógyász foglalta össze.