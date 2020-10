Tömegesen hagynák el az orvosok a közegészségügyet

Az orvostársadalom túlnyomó többsége elfogadhatatlannak tartja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt a jelenlegi formájában - derült ki a Magyar Orvosi Kamara felméréséből. A kamara kérdőívét három nap alatt közel nyolcezer orvos töltötte ki, 77 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy a törvény jelen formája számukra nem elfogadható.

A magánegészségügybe menekülnek, vagy elhagyják az országot

Az állami egészségügyben dolgozó orvosok több mint kétharmada névvel is vállalta, hogy az új jogviszonyt nem fogja aláírni. A közellátást elhagyni tervezők 37,4 százaléka a magánegészségügyben kíván elhelyezkedni, a válaszadók több mint egyharmada pedig a szerződés aláírása helyett inkább az ország, vagy az ágazat elhagyását választaná.

A kérdőívből eredménye szerint a magyar szakorvosok 52 százaléka kettő vagy több állásban is dolgozik. Az orvosok több mint fele, 43 százaléka vállalkozóként is dolgozva teszi lehetővé a magyar betegek ellátását. A magyar orvosok 58 százaléka a heti 48 órás EU-s direktívát, 20 százalék pedig a magyar törvényben maximalizált heti 60 órás óraszámot is meghaladóan dolgozik.



A szakdolgozói kamara felmérése szerint a törvény hatálya alá eső szakdolgozók körében is nagy a törvény elutasítottsága. Bár szerintük az új bértábla elfogadásával és a hálapénz törvényi tiltásával a törvény egy régi adósságot törlesztene az orvosok felé, az egyeztetés nélkül belekerült elfogadhatatlan passzusok miatt az mégsem javította, hanem gyengítette az ágazat hitét és erejét.

Pontokba foglalták azt is, milyen változtatásokra van szükség a már elfogadott törvényben.