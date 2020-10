Jelentősen emelkedik az orvosok bére

Koronavírus: itt kezelhetik először a betegeket az új szerrel - részletek itt.

Mivel a koronavírus-járvány jelenleg felszálló ágban van, az elkövetkező hét-nyolc hónapban a kórházak óriási terhelés alá kerülnek majd. Az orvosoktól és az ápolónőktől is emberfeletti munkára lesz szükség ahhoz, hogy minden megfertőződött embert meg tudjanak gyógyítani, illetve biztosítani tudják nekik a megfelelő ellátást. Az orvosi kamara világossá tette, hogy ezt az emberfeletti munkát a mostani bérszínvonal mellett aligha tudják teljesíteni az orvosok. Ezzel a kormány is egyetért - mondta Orbán Viktor.

Az emberfeletti munkát béremeléssel jutalmazzák. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Összefogás kell a járvány legyőzéséhez

"Összefogásra van szükség, ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében egy áttörő erejű javulást kell elérnünk" - hangsúlyozta a miniszterelnök az új típusú koronavírus elleni védekezésről szóló megbeszélés után. Ezért a kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát és javaslatot a kormány elfogadta, az erről szóló törvényjavaslatot pedig már hétfőn be is nyújtják az Országgyűlés elé. Megállapodtak továbbá arról, hogy ezzel párhuzamosan a hálapénzt is kivezetik a magyar ellátórendszerből - ismertette a részleteket Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy az orvosi kamara és a kormány között jó az együttműködés, és az összefogás ezen a szinten is megvalósulhat. Az összefogással pedig a koronavírus-járványt is le lehet győzni. "Sikerülni fog, hiszen egyszer már sikerült" - fűzte hozzá a kormányfő.

