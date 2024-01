Közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek sérültjei és belgyógyászati rosszullétek mellett 206 embert szállítottak kórházba a mentők túlzott alkoholfogyasztás miatt. Közülük 28-an kiskorúak voltak. A mentőket továbbá országszerte 14 esetben riasztották pirotechnikai eszközzel kapcsolatos kéz, arc és szemsérülésekhez.

A mentők az ünnepnapokon sem pihentek, ugyanis karácsonykor is rengeteg esetet láttak el. Néhány életmentésükről részletesen be is számoltak.

Több ezren szorultak a mentők segítségére szilveszterkor. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A tűzoltók sem pihentek

Szilveszter napján 204 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 143 eset igényelt tűzoltói beavatkozást. Tűz miatt 70 alkalommal, balesethez pedig 73 esetben hívták a tűzoltókat – közölte Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A 2023-as év utolsó napján hárman is meghaltak lakástűzben. A főváros IX. kerületében egy Thaly Kálmán utcai társasházi lakásban, a Tolna megyei Pálfán egy ikerház földszinti lakrészében, illetve a Pest vármegyei Zsámbokon egy családi házban keletkezett tüzekben egy-egy ember vesztette életét.

A tájékoztatás szerint tűzijátékok, petárdák, pirotechnikai eszközök miatt 34 tűz keletkezett. Nyolc esetben épülettüzekhez, huszonnégy esetben pedig meggyulladt növényzethez vagy kigyulladt kukákhoz riasztották a tűzoltókat. Mindezek mellett az állatmentések is adtak munkát a tűzoltóknak: Törökszentmiklóson a Vadai Ferenc utcában kovácsoltvas kerítésbe szorult egy kutya, Bajóton a Kossuth Lajos utcában pedig egy kútba esett kutyát kellett kimenteni.