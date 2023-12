Banális sérülésektől kezdve az autóbaleseteken át a belgyógyászati problémákig számos esetben kérték a mentők segítségét 2023 karácsonyán is. Voltak azonban olyan esetek is, ahol a beteg csak a csodának köszönhette életét – osztották meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Karácsonyi csodák Fejér megyében

Az egyik Fejér megyei esetnél a bejelentő a kerítésen keresztül látta, hogy szomszédja a kertben fekszik, bejutni azonban nem tudott hozzá. A mentők perceken belül helyszínre értek, és nehéz felszerelésük ellenére gyorsan átmásztak a kerítésen. Talán éppen az utolsó pillanatban értek oda, ugyanis a 70 év körüli férfi nem lélegzett. Azonnal megkezdték a beteg újraélesztését, amely szerencsére sikerre vezetett.

Igazi csodát tettek a mentők karácsonykor. Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Szintén az utolsó pillanatban sikerült megmenteni azt a Fejér megyei nagypapát is, akire véletlenül találtak rá a családtagok a konyhában fekve. A férfi titokban csent magának még egy kis szilvás süteményt, azonban a falatot félrenyelte és megfulladt. „A bejelentő mindenben követte a mentésirányító utasításait, majd a perceken belül érkező bajtársak kezdtek emelt szintű ellátásba, hogy megmentsék a 75 év körüli férfit” – írták a mentők, hozzátéve, hogy az újraélesztés ebben az esetben is szerencsésen ért véget.

Végül mindkét beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba, akik – ahogyan a Mentőszolgálat fogalmazott – talán a karácsonyi csodának is köszönhetik életüket. A bejegyzéshez több tucatnyi hozzászólás érkezett, többségében a hálájukat fejezték ki az emberek. Az egyik kommentelő azonban még egy esetet felidézett.

25-én délután Újpest-központban a 14-es villamosmegállóban is egy sikeres újraélesztést láthattak az épp arra járók. Az ilyen esetek láttán nem lehet elengedő köszönetet mondani” – írta.

Több mint 10 ezer hívás

Az Országos Mentőszolgálat arról is tájékoztatott, hogy karácsonykor több mint 10 ezer hívást kaptak. Az MTI-nek elküldött közleményükben azt írták, most szokatlanul sok helyre hívták őket. A rengeteg rosszullét mellett számos szén-monoxid-mérgezés, tűzeset és közlekedési baleset helyszínére is riasztást kaptak, továbbá szülések és újraélesztések is előfordultak az eseteik között.

A napi 3500 mentőfeladat mintegy 15 százalékkal több volt az ünnepnapokon megszokottnál, és folyamatos munkát jelentett az egy időben szolgálatban levő, mintegy 1300 mentőnek országszerte. Ugyancsak magas volt a hívásszám az Országos Mentőszolgálat által működtetett egységes alapellátási ügyeleti rendszerben is, ahol a három nap alatt a tizenhét csatlakozott megyében 12 ezer beteget részesítettek ügyeleti ellátásban az orvosok és mentőtisztek.