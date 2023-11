Sokéves várólista vagy pár napos előjegyzés? Pénz kérdése

Van egy MR-gép az egyik vidéki kórházban, ahol az ingyenes vizsgálatra legkorábban jövőre tudnánk bejutni. Ha viszont fizetünk 44 ezer forintot, pár nap alatt túl is leszünk már a vizsgálaton ugyanott, ugyanazon a gépen. Ez a példa is jól mutatja, hogy a növekvő várólisták egyre inkább a drága magánegészségügy felé terelik azokat, akiknek van miből áldozniuk az egészségükre. Akiknek nincs, azok csak várnak és reménykednek, hogy közben nem romlik az állapotuk. Már ahhoz is, hogy valaki bejusson egy szakorvoshoz és hozzájusson a beutalóhoz heteket kell várnia, és még csak utána jön a várólista magára a vizsgálatra. A Házon kívül riporterei bejárták az országot és megnézték, hol milyenek a várólisták.

Az MR vizsgálatokra is van, ahol hónapokat kell várni. Fotó: Getty Images

Másfél év egy kontrollvizsgálatra

Beszéltek olyan férfival, aki három infarktuson van túl, így rendszeresen kardiológiai vizsgálatokra kell járnia. Legutóbb elnézte a vizsgálat időpontját, ezért legközelebb csak másfél évvel később mehetett el ugyanarra a vizsgálatra. Az ország nyugati felében, a Győr-Moson-Sopron megyei Jánossomorján a kardiológiai vizsgálatokra várók ehhez képest szerencsésnek mondhatók: néhány hét alatt bejuthatnak az orvoshoz. Vannak azonban olyan vizsgálatok, amelyekre itt is hosszú hónapokat kell várni.

Mihályi Zsuzsa háziorvos szerint a várólisták már azzal rövidíthetőek lennének, ha nem kellene a vizsgálatok előtt már a beutalókért is a szakrendelőkbe menniük a betegeknek, hanem megkaphatnák a háziorvostól. "Ha egy betegünknek CT vizsgálatra van szüksége, akkor először beküldjük az adott szakrendelésre, mondjuk a belgyógyászati szakrendelésre, ahol a beteget, illetve az iratokat áttekintve a kolléga odaadja a beutalót" – ismertette a műsorban Mihályi Zsuzsa a folyamatot.