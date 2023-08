Egyszerre ketten is rosszul lettek ebben az utcában

Északnyugat felől folytatódik a felhőzet növekedése, vastagodása, mellyel együtt csapadékzóna is érkezik. Estig nagyjából az ország északnyugati, nyugati harmadán várható többfelé eső, zápor, akár felhőszakadással kísért zivatar is. A déli szél nagy területen lesz élénk, majd a front mentén északnyugatira fordul, és erős, viharos széllökések is lehetnek, melyekre zivatarok környezetében is számítani kell. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, a nyugati tájakon mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Az ország több pontján záporok, zivatarok csapnak le kedden, az előrejelzések szerint ráadásul egy hidegfront is érkezik a térségbe.