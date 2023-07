A vásárlásban is segítettek az idős nőnek a mentők

Több mint 60 ezer forint értékben vásárolt be tegnap az a 80 év körüli asszony, aki a boltból hazafelé menet megbotlott a csomagokkal és hatalmasat esett a járdán - számolt be az esetről Facebookon az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). Több szemtanú is a segítségére sietett, egy fiatal nő autóval is félreállt és az elsősegélydobozban levő kötszereket használva megkezdte a sebellátást.

Nem engedhette meg, hogy kidobja a megvásárolt ételeket

A mentőszolgálat munkatársai is gyorsan a helyszínre értek, a beteget kórházba szállították volna. Kiderült azonban, hogy inkább azért van elkeseredve, mert nem engedheti meg magának, hogy kidobja a most vásárolt, hűtendő ételeket, mintsem vérző felkar sérülése miatt aggódott volna. Miután a mentők ellátták az idős nőt, kórházba indulás előtt az egyik ápoló visszasétált a kisbolthoz, ahol mindent “visszaváltott” a boltvezető készséges segítségével. Az idős nő nagyon megkönnyebbült, amikor ismét kézbe vehette a már elsiratott összeget, és azt a kis ásványvizet, amit a közért dolgozói küldtek régi törzsvevőjüknek. A mentők az eset után stabil állapotban szállíthatták kórházba a hölgyet.