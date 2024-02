Pomázi modell: helyeik fizetnék az orvost, hogy ne kelljen utazniuk

Az országos egészségügyi rendszer átalakítása érinti a háziorvosi ügyeleti rendszert is, így február 1-jétől Pomázon is megszűnt a háziorvosi ügyeletet, amely a település mellett ellátta a térség lakosságát is. A szentendrei járásban eddig Pomázon kívül Tahitótfaluban és Szentendrén működött háziorvosi ügyelet, de februártól ez már csak Szentendrén elérhető. Az ügyelet ellátását az Országos Mentőszolgálat vette át. Az intézkedés általános felháborodást váltott ki az érintett települések lakóiban – írja az atv.hu.

Tagsági díj ellenében kérhetnének segítséget

Pomázon egy háziorvos, Csiba-Tóth Csaba felajánlotta, hogy a kötelező munkaideje lejárta után igény esetén további 4-6 órán keresztül ellátja a sürgős eseteket. Ennek azonban a törvényi szabályozás keretén belül is ára van: a lakosság egy bizonyos összeg fejében vehetné igénybe a kényelmi szolgáltatásokat. Ám mint azt Leidinger István polgármester az atv.hu-nak elmondta: a háziorvos magánrendelésben nem láthatja el az ügyeletet a jogszabályok alapján. A polgármester úgy tudja, Csiba-Tóth Csaba ezért egészségklubot szervezne, ahová tagsági díj ellenében lehetne csatlakozni, az orvos pedig egészségügyi szolgáltatást nyújtana a kiterjesztett rendelkezési idejében.