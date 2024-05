Mozgáskorlátozott nőt mentettek ki az égő házból

„Préda István főtörzszászlós, Hersics Patrícia őrmester, Jankovics Viktor és Vancsura Róbert főtörzsőrmesterek példás gyorsasággal és együttműködéssel mentették meg egy idős, mozgáskorlátozott nő életét Gárdony agárdi városrészében, aki sokkos állapotban toporgott a sűrűsödő füstben a családi ház erkélyén” – olvasható a Zsaru Magazin Facebook-bejegyzésében. Mint írták, az eset még áprilisban történt.

Lángra kapott a konyha egy gárdonyi családi házban. Fotó: Fülöp Máté / Rendőrség / Zsaru Magazin / Facebook

Sűrű füst ömlött a házból

A házhoz Vancsura Róbert főtörzsőrmester, a Gárdonyi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály baleseti helyszínelője ért oda elsőként. Azt látta, hogy az épület előtt négy-öt ember áll, a bejárati ajtón és az emeleti erkélyajtón keresztül pedig sűrű füst ömlik kifelé.

A kertben egy idős férfi sokkos állapotban ült egy fatuskón, de azt is rögtön felismertem, hogy idős nő toporgott a széles erkély sarkában, a fal felé fordulva. A köhögéséből hallottam, hogy szenvedett a levegővétellel. Kiáltottam neki, próbáltam nyugtatni, hogy rendőr vagyok, és pillanatokon belül lehozzuk onnan, de annyira megrémült, hogy nem tudott megszólalni. Úgy ítéltem meg, egy 4-5 méter magas létrára lenne szükség, ezért megkérdeztem a ház előtt tartózkodó szomszédokat, van-e valamelyiküknek ilyen létrája. Egy férfi jelezte, hogy a garázsában van egy kitolható létra, és sietve el is indult érte. Mire tájékoztattam a helyzetről a tevékenységirányítót, a férfi megérkezett a létrával, és a kollegák is ekkor futottak be” – emlékezett vissza a főtörzsőrmester.

„Nem nagyon tudok menni”

Préda István szolgálatparancsnokként úgy döntött, hogy Jankovics Viktor és Vancsura Róbert menjenek fel a létrán az idős nőért, addig pedig ő Hersics Patrícia segítségével elzárta a gázt és a villanyt, majd a földszinti, nyitott bejárati ajtón keresztül megpróbáltak felmenni az emeletre, de a sűrű füst és a forróság miatt erről inkább letettek.

„Miközben átléptem a faberakásos korláton, és az erkélyajtót betoltam, hogy a füst ne legyen annyira elviselhetetlen, azt kérdeztem a nénitől, hogy meg tud-e tenni pár lépést – A szomszédoktól megtudtam, hogy mozgáskorlátozott, és mondta is, hogy »nem nagyon tudok menni«. A hangja remegett, még mindig sokkos állapotban volt, de jó fejleménynek értékeltem, hogy legalább megszólalt. Átkaroltam, óvatosan megfordítottam, és ekkor azt mondta, hogy a korláton biztosan nem fog tudni átlépni. Igyekeztem megnyugtatni, hogy erre nem is lesz szükség, át fogom emelni. És ezt is tettem” – mesélte Vancsura Róbert.

Ahogy Robi a hóna alá nyúlva megemelte, a bal kezemmel erősen átkaroltam a derekát, a jobbal pedig áthúztam a lábát. Be volt feszülve, de próbált együttműködni, és éreznie is kellett, hogy segíteni akarunk rajta. Miközben Robi tartotta, rátettem a lábfejét a létrára, a hátát pedig támasztottam a mellkasommal. Robi két fok után elengedte, de innen már nem volt messze a talaj, és biztonsággal le tudtam támogatni” – magyarázta Jankovics Viktor.

Ez okozta a tüzet

Mint kiderült, a konyhabútor kapott lángra a házba. Az időközben kiérkezett katasztrófavédők tömlőkkel a kezükben berohantak az épületbe és percek alatt eloltották a tüzet, amelyet a sparhelten felejtett serpenyő, illetve a benne lévő olaj okozott.