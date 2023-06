Lemondott a főigazgató a Péterfy Sándor utcai kórházban

Beadta felmondását Tóth László, a Péterfy Utcai Kórház főigazgatója – tudta meg a 24.hu. A lemondás tényét az Országos Kórházi Főigazgatóság is megerősítette a lapnak, azt azonban nem közölték, pontosan miért mondott le a kórházigazgató.

Fehérgalléros bűnözőknek nevezte az orvosokat

Tóth László mindössze március eleje óta vezette a kórházat, sajtóértesülések szerint ugyanakkor több konfliktus is kísérte a kinevezését. A Népszava korábbi cikke szerint az új vezető már egy március 10-i értekezleten botrányt okozott azzal, hogy „fehérgalléros bűnözőknek” nevezte az orvosokat. Információjuk szerint több, szerződéses munkaviszonyban álló orvos bért sem kapott, ezért elhagyták a kórházat. Így viszont kevesebb műtétet tudtak elvégezni. „Ez betegellátást veszélyeztető helyzetet teremtett” - mondta a lapnak az egyik forrás. Volt aki úgy ítélte meg: „agresszív fellépésével rendre megfélemlítette vezetőtársait, majd egy-egy ilyen konkrét ügy után, volt, hogy másnap bocsánatot kért, de aztán kezdődött elölről minden.”

Csupán március eleje óta vezette az intézményt az igazgató. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A főorvosi kar május 25-én délutánra egy rendkívüli főorvosi értekezletre hívta az új főigazgatót, ám ő aznap reggel egy délelőtti időpontot hirdetett meg. Ezen fórumon megjelent Ladányi Márta, a Péterfyt irányító Dél-pesti Centrum kórház képviselője, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság kommunikációs igazgatója, Deák Gábor is. Az egyik résztvevő szerint „parázs vita zajlott”. A kórház főorvosai közül többen is elmondták tapasztalataikat, véleményüket, majd a jelenlévők egy bizalmi szavazással nyilvánvalóvá tették a bizalomvesztésüket is új főigazgatóval szemben. Az erről zajló szavazáson 22 főorvos az új vezető ellen, míg 6 főorvos támogatóan voksolt. Hárman pedig tartózkodtak.

