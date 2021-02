Koronavírus: a remdesivirnél is hatékonyabb szert találtak

A Magyarországon is gyártott remdesivirnél is hatékonyabbnak tűnik az a gyógyszer, amelyet az Egyesült Államok, Franciaország és Spanyolország intézményeiben teszteltek a közelmúltban. A Science folyóirat folyóiratban is megjelent tanulmány szerint a plitidepsin 27,5-szer hatásosabban végzett a vírussal - írja az Index.

Hatásos lehet a csontvelőrák elleni szer?

A remdesivir volt korábban az első olyan szer, amely klinikailag igazoltan gyorsítja a betegek gyógyulását, a kutatók azonban más készítmények COVID-19 elleni hatékonyságát is folyamatosan tesztelik. Ezekkel a készítményekkel olyan emberi szervezetben felbukkanó fehérjéket blokkolnak, amelyekre szüksége van a vírusnak. Így találtak rá a plitidepsinre, amely eredetileg a csontvelőrák ellen használt gyógyszer.

Laboratóriumi körülmények között, fertőzött tüdőszöveten vizsgálták a plitidepsin hatását, amely 27,5-ször hatékonyabbnak bizonyult a vírus ellen, mint a remdesivir. Ezt követően állatkísérleteket is végeztek, a szer pedig az egereknél is hatásnak bizonyult. A továbbiakban Covid-19-páciensek kezelésével folytatódhatnak a vizsgálatok a gyógyszer hatékonyságáról.