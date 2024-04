Karsai Dániel: "Értelmes az életem, tudok kapcsolódni a szeretteimhez"

Az elmúlt hetekben sokat romlott Karsai Dániel állapota - számolt be róla az RTL Híradó. Az életvégi döntés jogáért harcoló, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenvedő alkotmányjogász ágyban fekve, fájdalomcsillapító tapaszokkal a végtagjain beszélgetett a Házon kívül riporterével.

A riport szerint Dániel márciusban még egyedül is el tudta olvasni e-mailjeit, most azonban már erre nem képes. Mozogni, sőt már táplálkozni sem tud segítség nélkül, és beszéde is tovább lassult, de ő úgy érzi, van értelme az életének.

"Értelmes az életem. Tudok kapcsolódni a szeretteimhez és tudok küzdeni az életvégi döntéshez való jogért" - mondta az interjúban. Az alkotmányjogász tavaly indított pert a strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán azért, hogy önmaga dönthessen élete befejezéséről. Az ügyben még nem született döntés, testvére, Karsai Péter ugyanakkor kész átvenni Dánieltől az ügy képviseletét abban az esetben, ha az ALS-sel küzdő férfi már nem képes folytatni a küzdelmet.

