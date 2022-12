„Járvány idején életveszélyesek lehetnek az álhírek”

A pandémiával kapcsolatos hírek az utóbbi hónapokban háttérbe szorultak ugyan, a koronavírus azonban sajnos nem tűnt el. A legnagyobb veszélyt pedig továbbra is azokra az emberekre jelenti, akik valamilyen alapbetegséggel, például szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdenek. Dr. Jambrik Gergely, a SZÍVSN Országos Betegegyesület elnökségi tagja szerint a szívbetegek az átlagosnál is óvatosabbak, hiszen tisztában vannak vele, milyen veszélyt jelenthet számukra a COVID-19 megbetegedés. Videónkban a megelőzés fontosságáról és lehetőségeiről is összegyűjtöttünk néhány fontos tudnivalót.

A veszély továbbra sem múlt el

A COVID-19 miatt elhunytak több mint a 20 százaléka szív- és érrendszeri beteg volt, míg a tüdőbetegség például csupán a 6 százalékukat érintette – hangsúlyozta Dr. Jambrik Gergely. Mint mondta, a betegegyesület fontos feladata volt, hogy hiteles információkkal segítse a tagjainak egészségmegőrzését, az interneten fellelhető tartalmak egy része ugyanis pontatlan, vagy akár teljes egészében hamis. Egy efféle álhír pedig életveszélyes lehet a pandémia alatt a betegegyesület képviselője szerint.

A járvány már évek óta a mindennapjaink részét képezi, ami miatt a szívbetegek egy része is belefásult, a SZÍVSN ugyanakkor továbbra is azt kommunikálja: a veszély nem múlt el, az óvatosság pedig továbbra is indokolt. Amennyiben valakinél jelentkeznek a megbetegedés tünetei, fontos, hogy szakemberhez forduljon, hogyha pedig súlyosak a panaszok, a sürgősségi ellátás is indokolt lehet a betegegyesület képviselője szerint.

