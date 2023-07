Így vigyáz dolgozóinak egészségére a Tesco

A brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) rendkívül leterhelt, ezért egy magánszolgáltató bevonásával egy különleges egészségügyi juttatási csomagot nyújt alkalmazottainak a Tesco nagy-britanniai lánca.

Több százezer családot érint ez a lépés

A Reuters értesülései szerint az ország legnagyobb kiskereskedelmi képviselője a YuLife-fal kötött szerződést annak érdekében, hogy 310 ezer dolgozójának, illetve azok családjainak is biztosítsák az azonnali orvosi ellátást, a korlátlan virtuális rendelésen való részvételt, valamint a távdiagnózis és távterápia lehetőségét.

Korlátlanul igénybe vehető, éjjel-nappal hívható orvosi szolgálatot biztosít dolgozóinak a brit Tesco. Fotó: Getty Images

Az állami ellátásra heteket kell várni

A cikk szerint a brit munkaerőpiacon továbbra is igen éles a verseny, ez pedig arra kényszeríti a vállalatokat, hogy az órabérek emelésével, egyszeri bónuszok felajánlásával, ingyenes élelmiszerrel és egyéb juttatásokkal igyekezzenek bevonzani és megtartani a munkaerőt. Ezek mellett azonban egyre fontosabbá válik az egészségügyi ellátás cégszintű biztosítása is, az állami ellátás ugyanis jelenleg annyira akadozik, hogy Angliában havi szinten csaknem 5 millió olyan beteg van, aki még a háziorvosához is csak 2 héttel későbbre kap időpontot.

A kezeletlen betegségek szövődményeket és a munkából való hosszabb kiesést eredményeznek. A brit Tesco humánerőforrás-igazgatója, James Goodman ezért úgy véli, hogy lépésükkel közvetlenül a kollégáik egészségébe fektetnek be.