Így ismerjük fel a stroke-ot csecsemőknél

Bár a stroke kapcsán általában idősekre gondolunk, ez nem kizárólagos: gyerekek, illetve akár az anyaméhben lévő magzatok és csecsemők is kaphatnak stroke-ot. Ez történt a Metro cikke szerint Emma Winwood kisfiával, Harry-vel is, aki 37. héten császármetszéssel jött a világra. Az anyukának magas volt a vérnyomása a terhesség vége felé, ami miatt kórházba kellett mennie. És amikor kiderült, hogy a köldökzsinór a baba nyaka köré tekeredett, az orvosok azonnali császármetszés mellett döntöttek.

Eleinte minden rendben volt. Emma a kezében tartotta kisfiát, Harryt, és az apuka, Luke elment, hogy elmondja a családtagoknak a fiú nevét és nemét. De úgy másfél órával később a dolgok rosszra fordultak.

Az anya észrevette a vészjósló tünetet

„A karjaimban tartottam, ránéztem, és azt mondtam anyukámnak, hogy elkékült a kisfiam. Luke visszajött, és anyukám megkérte, hogy hívja be az orvosokat. Emlékszem, ahogy az orvos bejött, és megvizsgálta Harryt az ágyam végén, és a kis karjai csak úgy lógtak lefelé. Aztán amint levették róla, rohamai lettek” – idézi fel a történteket a fiatal anyuka.

Gyerekek, sőt akár csecsemők is kaphatnak stroke-ot. Fotó: Getty Images

Egy ideig senki sem tudta, mi történik. A babát négyszer kellett újraéleszteni. Kicsivel később kiderült, hogy Harrynek gyermekkori agyvérzése volt, amely évente csak az Egyesült Királyságban 400 gyermeket érint.

Komoly következmények

Harry 2016 júniusában született, Emma viszont nemrég osztotta meg a képet, amellyel az volt a célja, hogy több szülő ismerhesse fel a gyermekkori agyvérzés tüneteit. Bár az okokat az orvosok sem tudják, az MRI kimutatta, hogy a baba agyának bal oldala súlyosan károsodott. Harry jobban lett, de a fejlődésben valamelyest el van maradva kortársaitól, emellett epilepsziával küzd és nehezen használja a bal karját. Kétévesen kezdődtek a rohamai, amelyeket hosszú alvás követ, és a járás is nehezére esik.

Bár az orvosok arra is figyelmeztették a családot, hogy fiuk nem fog tudni járni, sem beszélni, Harry mindkettőre képes, és iskolába is jár. Egy általános iskolában tanul sajátos nevelési igényű társaival.

Miért kapnak stroke-ot a kisbabák?

Juliet Bouverie OBE, a Stroke Association vezérigazgatója elmondta: ritka esetekben a csecsemők már az anyaméhben vagy közvetlenül a születésük után is kaphatnak stroke-ot, aminek az okát nem mindig lehet tudni. „Néha vérrög alakulhat ki a méhlepényben, az anyában vagy a babában, és eljuthat a baba agyába, stroke-ot okozva” – magyarázta. Hozzátette, az is lehetséges, hogy egyes csecsemők és gyermekek az anya vagy a csecsemő fertőzése, véralvadási rendellenességek, valamint szívproblémák miatt nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

„Több kutatásra van szükségünk, hogy kiderítsük, miért következik be stroke a csecsemőknél, és mit lehet tenni a megelőzés érdekében. A nagyon fiatal gyermekek még fejlődésben vannak, amikor a stroke bekövetkezik, így a stroke és az agysérülés hatásai csak idővel jelentkezhetnek” – mondta. „A gyermekek hosszabb idő alatt tanulnak meg járni, vagy a járásukkal kapcsolatos problémáik lehetnek, mint Harrynek. Az agy fejlődése a gyermekkorban és a fiatal felnőttkorban is folytatódik, így a támogatás iránti igényük is változhat az idő múlásával” – tette hozzá a vezérigazgató.