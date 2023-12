Így fogadták Karsai Dániel diagnózisát a barátok, családtagok

Mint ismert, Dr. Karsai Dániel alkotmányjogász amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenved, amely egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség. Az első komolyabb tünete 2022 áprilisában jelentkezett, amikor is nem tudta bekapcsolni a hátizsákja csatját egy norvégiai túra közben, ezért inkább hazajött. Ezt követően kapta meg a diagnózist – olvasható az rtl.hu-n.

„Ez a legaljasabb betegség, amit el lehet gondolni” – mondta egy, az amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) küzdő riportalanyunk. Ez ugyanaz a betegség, amelyet 2022 augusztusában diagnosztizáltak Dr. Karsai Dániel alkotmányjogásznál is – és amely miatt a fiatal férfi most megpróbálja kiharcolni az aktív eutanázia engedélyeztetését a hozzá hasonló gyógyíthatatlan betegeknek.

Az első hónapokban fel sem fogták

Karsai Dániel korábban a Reggeliben arról beszélt, hogy neki paradox módon akkor vált könnyebbé a betegség elfogadása, amikor a gyors állapotromlásnak már egyértelműen érzékelhető jelei voltak. Az addig eltelt első hónapokban azonban úrrá lett rajta a depresszió és a pánikbetegség, amelyet csak szakemberek és gyógyszerek segítségével tudott legyőzni.

Az alkotmányjogász egyébként úgy véli, 44 éves korában fizikailag és mentálisan is a csúcson volt, akkor szerezte meg például jiu jitsuból a barna övet. Két év elteltével pedig már azt is sikernek könyveli el, ha a gyógytorna közben három perc alatt sikerül lábra állnia. Dánielnek már fél éve állandó segítségre van szüksége a mindennapi rutinfeladatok elvégzéséhez is.

Dániel öccse, Karsai Péter családi fényképeket mutat az RTL riporterének. Fotó: RTL Fókusz

Meg kellett tanulniuk együtt élni a betegséggel

Szakképzett ápolói segítsége mellett Dánielt barátai és családtagjai is támogatják. A kezdetekben azonban nekik is nehéz volt szembesülniük a betegséggel.

Nálam az volt egy fordulópont, amikor egyszer a Daninál együtt ebédeltünk és motoszkált bennem egy kérdés. Meg is fogalmaztam, hogy még van bennem valami kérdés, de nem tudom, hogy ez most helyénvaló-e. És akkor Dani így rám nézett, káromkodott egy erőteljeset és azt mondta, hogy »Most szúrtam fel két kézzel a villára azt a szelet húst, amit te vágtál fel. Tisztában vagyok vele, hogy haldoklom, szerinted van tabutéma?«, és ez volt az a pillanat, hogy onnantól kezdve nem volt tabutéma” – mesélte László Róbert, aki már hat éve Karsai Dániel közeli barátja.

Róbert felidézte azt a beszélgetésüket is, amikor Dániel arról mesélt neki: egy igazi sikerélményként élte meg, hogy egedül össze tudta hajtani a saját zoknijait. „Én akkor majdnem elbőgtem magam. Én akkor fogtam fel, hogy mi történik itt egyáltalán” – fogalmazott.

Az RTL-nek Dániel öccse, Karsai Péter is nyilatkozott. Mint mondta, testvérével mindig is nagy szoros kapcsolatot ápolt, és még akkor sem szakadtak el egymástól, amikor hosszú ideig különböző országokban éltek. Családtagként őt is hidegzuhanyként érte az ALS híre.

Amerikától kezdve Japánon át mindent megpróbáltunk, hogy hol lehetne bármiféle gyógymódot találni erre a betegségre. És amíg ez az időszak telt, ez az első 3-4 hónap, ez alatt tudatosult mindenkiben ennek a betegségnek a mérhetetlen súlya – mondta Karsai Péter a Fókusz Plusznak.

Karsai Dániel alkotmányjogászként arra tette fel az életét, hogy az emberi jogokért harcoljon. Ehhez kapcsolódik az élet méltó befejezéséért, vagyis az aktív eutanázia engedélyeztetéséért folytatott küzdelem is, amelyet nem csak saját magáért, hanem a hozzá hasonló, gyógyíthatatlan betegekért vállalt be az alkotmányjogász.