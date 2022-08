Fáradtak vagyunk? Lehet, hogy egy gyógyszer az oka

Mind a vényköteles, mind a recept nélkül kapható gyógyszerek esetében igaz, hogy az egyik legtöbbször előforduló mellékhatás a fáradtság. A készítmények jellemzően azért okoznak ilyesmit, mert befolyásolják az agyban lévő vegyi anyagok, az ún. neurotranszmitterek működését – ezeket az idegsejtek arra használják, hogy üzeneteket továbbítsanak egymásnak. Egyes neurotranszmitterek hatással vannak arra, mennyire érezzük ébernek vagy álmosnak magunkat.

De melyek azok a gyógyszerek, amely szedése a legnagyobb valószínűséggel okoz fáradtságot? Mutatjuk a webMD – orvos által lektorált – listáját!

Antidepresszánsok. Az antidepresszánsok egyik típusa, a triciklikus antidepresszánsok hatására fáradtnak, álmosnak érezhetjük magunkat. Ez leggyakrabban az amitriptilin, doxepin, imipramin vagy trimipramin nevű hatóanyagot tartalmazó készítményeknél lép fel.

Szorongás elleni gyógyszerek. A benzodiazepin típusú készítmények – például az alprazolám, a klonazepám, a diazepám és a lorazepám – néhány órától néhány napig tartó álmosságot vagy gyengeséget okozhatnak (az említett mellékhatások fennállásának ideje gyógyszerenként eltérő).



Vérnyomáscsökkentők. Az atenolol, metoprolol-tartarát, metoprolol-szukcinát vagy propranolol-hidroklorid hatóanyagot tartalmazó béta-blokkolók úgy hatnak, hogy lelassítják a szívműködést, ami fáradttá tehet minket.

Daganatos betegségek kezelésére használt szerek. Azért okoznak fáradtságot, mert megváltoztatják a fehérje- és hormonszinteket. A rákos sejtek elpusztításával egy időben az egészségeseket is elpusztíthatják, károsíthatják, így a szervezetnek többletenergiát kell mozgósítania a helyreállításhoz.



Emésztőrendszeri panaszok kezelésére szolgáló gyógyszerek. A hányingert csillapító, a hányás elleni vagy a hasmenést kezelő készítmények álmosító hatásúak lehetnek.



Izomlazítók. A legtöbb izomlazító nem közvetlenül az izmokra hat, hanem az agyban és a gerincben lévő idegekre – emiatt okozhatnak fáradtságot.



Opioid, azaz kábító hatású fájdalomcsillapítók. Az opioidok – amelyek szintén fáradttá tehetnek minket – közé tartoznak a jelenleg ismert legerősebb fájdalomcsillapító hatóanyagok, ilyen például a fentanil, a morfium, az oximorfon, az oxikodon és a hidrokodon. Az opioidok egyébként úgy hatnak, mint a szervezet által a fájdalom csillapítása érdekében termelt vegyi anyagok, az ún. endorfinok.



Epilepsziaellenes gyógyszerek. Ezek a készítmények vagy az agysejtekre hatnak, vagy azokra a vegyi anyagokra, amelyeket az agysejtek üzenetküldésére használnak. Néhány epilepsziaellenes gyógyszert – például a benzodiazepineket – a szorongás kezelésére is használnak. Gyakran használt hatóanyag még a karbamazepin, a fenobarbitál, a fenitoin, a topiramát és a valproinsav.



Mi segíthet?

Ha bebizonyosodik, hogy egy általunk szedett gyógyszertől érezzük magunkat fáradtnak – és nem más áll a háttérben –, első körben próbálkozzunk meg néhány életmódbeli változtatás beiktatásával úrrá lenni a kimerültségen. A rendszeres (de nem túlzásba vitt) mozgásnak például rendkívül frissítő hatása van. Ha egészségi állapotunk megengedi, időnként kortyoljunk el egy csésze (nem koffeinmentes) kávét vagy koffeintartalmú teát. Egy jól összeállított étrend ugyancsak segíthet: fogyasszunk olyan ételeket, amelyek energiával töltenek fel (avokádó, áfonya, sárgarépa, spenót stb.).

Ha mindez nem használ, egyeztessünk orvosunkkal, mit lehet tenni. Elképzelhető, hogy a szakember a gyógyszer cseréjét javasolja majd, de sokszor az adagolás megváltoztatása is elegendő. Az orvos azt is tanácsolhatja, hogy más időpontban szedjük be a készítményt, például este vagy lefekvés előtt. Léteznek éberséget fokozó gyógyszerek is, ezekkel azonban érdemes vigyázni: az orvos jellemzően a kockázatok és előnyök alapos mérlegelése után dönt a használatukról.

