Ennyi dologról árulkodhat egyetlen csepp vér

Az innovatív eszközök nemcsak az orvosok munkáját könnyítik meg, hiszen azzal, hogy leegyszerűsítik, lerövidítik a diagnózis felállítását, a gyerekeknek és szüleiknek is kevesebb megpróbáltatással járnak a vizsgálatok. A K&H Gyógyvarázs program ezért már 20 éve töretlenül segíti a gyermekorvosok betegségmegelőző és gyógyító munkáját azzal, hogy korszerű eszközökkel támogatja őket. Ilyen például az a vérkép-analizátor, amely tavaly óta egy kis észak-keleti város háziorvosát segíti abban, hogy egy csepp vérből megállapíthassa a baj forrását. Így a kivizsgálás miatt a kis betegeknek nem kell 25 kilométerre utazniuk a legközelebbi kórházba – ez pedig a hátrányos helyzetű régióban a közlekedési és anyagi nehézségek miatt is különösen sokat számít.

A korszerű egészségügyi eszközök nemcsak az orvosok munkáját segítik, hanem a betegeknek is kevesebb megpróbáltatással jár, ha a hatékony orvosi műszerek gyorsan és pontosan meg tudják határozni, mi a baj. Különösen fontos ez akkor, amikor gyerekekről van szó, hiszen a kicsik nehezebben viselik a betegséget, a kórkép felállításával járó megterhelő időszakot pedig még inkább.

Néhány csepp vér is fontos dolgokról árulkodhat. Fotó: Getty Images

Egy csepp vérből temérdek információ

A vérkép-analizátor akár egy csepp vér kielemzésével különféle információkat ad az orvosoknak, így bizonyos zavarokra és elváltozásokra már egy vizsgálattal fény derülhet. A vérkép-analízis során látható a vitaminok, ásványi anyagok esetleges hiánya. Kiszűrhető a vérszegénység, a gyulladások, a táplálkozási és anyagcsere-betegségek, amelyeknek nagy része nem gyógyítható, ugyanakkor az ebben szenvedő gyerekek is teljes életet élhetnek, ha időben megkapják a helyes, korszerű kezelést. Így a háziorvos már a rendelőben, néhány perc alatt megállapíthatja a tünetek forrását és célzottan tovább irányíthatja a gyermeket a megfelelő szakorvoshoz, ha szükséges.

Így sokkal kevesebb időbe telik a pontos diagnózis felállítása, ezáltal pedig a gyógyulási folyamat is lerövidülhet. Arról nem is beszélve, hogy a kicsiknek is kevésbé megterhelő lelkileg, ha egy kivizsgáláson – ami önmagában is megijesztheti őket – egy már jól ismert arc fogadja őket a megszokott helyszínen. A szülők is azonnal választ kaphatnak a gyerekük egészségügyi állapotáról, így ők sincsenek huzamosabb ideig kitéve egy plusz stresszforrásnak.

Ilyen vérkép-analizátort nyert tavaly a K&H Gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázaton Dr. Niyaz házi gyermekorvos. Záhonyban és térségében így a kis betegeknek és családtagjaiknak már nem kell 25 km-re utazni a legközelebbi kórházba, hanem azonnal eredményeket kaphatnak a gyermekek állapotáról. „A térség hátrányos helyzetű, ha el kell küldeni laborvizsgálatra a gyerekeket, az eljutást sokszor nagyon nehezen tudják megoldani a szülők az anyagi és közlekedési nehézségek miatt. A helyben végzett vizsgálat ezt a problémát is megoldja, hiszen így időt, energiát és pénzt spórolnak a kis betegek szülei” – részletezte a támogatás fontosságát Dr. Ghanem Niyaz, gyermekgyógyász főorvos.

„A K&H Gyógyvarázs programunk idén fontos évfordulóhoz érkezett, hiszen már 20 éve támogatja a hazai gyermekegészségügyet. Eddig összesen 535 alkalommal, 850 millió forint értékben kaptak innovatív, a gyermekek gyorsabb gyógyítását és a betegségmegelőzést elősegítő orvosi eszközöket a gyermekegészségügyi intézmények. Tesszük mindezt azért, mert tudjuk, hogy a gyermekegészségügy támogatásával nemcsak az orvosok mindennapi munkáját könnyítjük meg, hanem a kis betegeket is támogatjuk abban, hogy mielőbb újra teljes életet élhessenek” – fejtette ki Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

