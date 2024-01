Pomázon is megszűnik a háziorvosi ügyelet

Február 1-jétől Pomázon is megszüntetik a háziorvosi ügyeletet - írja az atv.hu. A lap szerint az ügyelet 1987 óta működik, most azonban - az országos egészségügyi rendszer átalakítása miatt - megszűnik.

A lap szerint az ottani ügyelethez 42 ezer ember tartozik, a település mellett az ügyelet, a térség – Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Dobogókő- lakosságát is ellátja. Ők most Pilisvörösvárhoz illetve Szentendréhez kerülnek. Az ügyeletes gyerekorvosért pedig Pomáztól 40 kilométert kell majd utazni Vácra, vagy valamelyik budapesti gyerekkórházba.

A Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője szerint sokkal kevesebb háziorvos vállalta az új ügyeleti rendszert, mint amire az államtitkárság számított. A háziorvosok számára nem vonzó, hogy akár 40-50 kilométert is kell utazniuk ahhoz, hogy ügyelni tudjanak. Ráadásul a bérük is alacsony, a praxisok óránként - kiadásaikat leszámítva - bruttó 4000, azaz nettó 2660 forintot kapnak. Azt is egy-két hónap késessel.