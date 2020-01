Életet menthet ez az applikáció

Az utóbbi évek technológiai fejlődésének köszönhetően az okostelefonok mára digitális életünk legfontosabb eszközévé váltak, a bevásárlástól a banki ügyintézésig egyre több tevékenységre alkalmasak. Magyarországon a felnőtt lakosság 89 százaléka - tehát nagyjából 5,3 millió ember - használ okostelefont. A sokoldalú felhasználásnak köszönhetően viszont ez a szám folyamatosan emelkedik, ami megkönnyíti és közelebb hozza a technológia társadalmi felhasználását is az emberek számára.

Egyetlen gombnyomással kérhetünk segítséget. Fotó: OMSZ

Mit tud az új applikáció?

Az új applikáció az okostelefon-használati tendenciákat figyelembe véve nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást, de számos egyéb kiegészítő funkcióval is bír, melyek hasznosnak bizonyulhatnak a hétköznapokban. Az ÉletMentő alkalmazás egyik nagy előnye, hogy a segélyhívás során a mentők rendelkezésére bocsátja az előre feltöltött egészségügyi adatokat. Az ÉletMentő applikáció hívásai ugyanúgy "klasszikus" segélyhívások, de már a hívás fogadásakor rendelkezésre áll és a monitoron látható egy digitális adatcsomag is. A pontos helymeghatározásnak köszönhetően pedig hatékonyabbá válhat a beteghez való kiérkezés is, ami különösen akkor nagy segítség, amikor a bajbajutott eszméletét veszti a segélyhívás közben.

A fentiek mellett az applikációban megnézhetjük a hozzánk legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak és defibrillátorok elérhetőségeit, valamint egy általános elsősegélynyújtó kisokost is találunk az alkalmazásban. Az ikonokon alapuló kialakításának köszönhetően ráadásul az is tudja használni, aki nem tud beszélni, vagy nem érti a nyelvet.

Három országban már működik

"Ismét nagyot léptünk előre egy még hatékonyabb, digitalizált Országos Mentőszolgálat építésében annak érdekében, hogy még több életet tudjunk megmenteni" - mondta Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. "Célunk, hogy minél több ember letöltse az applikációt és így még gyorsabban tudjunk segíteni" - tette hozzá. Az ÉletMentő applikáció az összes magyarországi mobilszolgáltató ügyfelei számára ingyenesen elérhető.

Az ÉletMentő applikáció egyébként már három országban - Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában - sikeresen működik. Csehországban már több mint 1 millióan töltötték le az alkalmazást és több mint 40 ezer esetben adtak le segélykérést. A felhasználói visszajelzések alapján a leggyakrabban végtagtörések, allergiás reakció, illetve szívroham esetén kértek segítséget az applikáción keresztül.