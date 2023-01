Egekbe szökhetnek a kórházak adósságai

Ha nem nyúlnak hozzá az egészségügyi költségvetéshez, akkor 2023-ban 60 milliárd forintnál is nagyobb adósságot halmozhatnak fel az intézmények – mondta a napi.hu-nak Rásky László, a kórházi beszállítók érdekeit képviselő Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Az emelkedő energiaárak miatt idén sokkal nehezebb helyzetbe kerülhetnek az intézmények, emiatt pedig lassulhat a várólisták lefaragása is. A szakember szerint jól indul a 2023-as év a kórházi beszállítóknak, mégis nehezebb évre számítanak idén, ha nem nyúlnak hozzá a költségvetésben a kórházak finanszírozásához.

Rengeteg adósságot halmoznak fel a kórházak. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A kórházak 2022. október végére nagyságrendileg 55 milliárd forintnyi tartozást halmoztak fel – mondta Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója.

Mindössze minden negyedik kórház ússza meg adósság nélkül

A Magyar Államkincstár (MÁK) legutóbbi november végi adatközlése szerint a tartozásállománnyal rendelkező egészségügyi intézmények 47,8 milliárd forinttal tartoztak a beszállítóknak. Ebben a listában nem szerepelnek az egyetemi klinikák, mert nekik nem kell az MÁK felé jelenteniük. Novemberben az egészségügyi intézmények negyedének nem volt adóssága.

Aggodalomra ad okot, hogy a legtöbb egészségügyi intézménynek január végén jár le az éves szerződése az energiaszolgáltatókkal – emelte ki Rásky László. Az energiaárak emelkedése a kórházak büdzséjében az idei évben lesz számottevően meghatározó. Míg 2022-ben átlagosan havonta négymilliárd forint adósságnövekedéssel szembesültek az intézmények, idén biztos, hogy magasabb lesz a kifizetetlen számlák végösszege – véli a szakember.

Rásky László szerint minimum 50 milliárd forint hiányzik a dologi kiadásokból, az egészségügy továbbra is alulfinanszírozott Magyarországon. Ha ebből a büdzséből akarják idén is megoldani a betegellátást, az óhatatlanul kevesebb műtétet fog eredményezni, a várólisták nem fognak csökkenni, miközben a koronavírus-járvány is jelentősen rontott a lakosság egészségügyi helyzetén – sorolta.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!