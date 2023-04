Döbbenetes, mennyit kell várni a laborvizsgálatra

Márciusban több fővárosi szakrendelőben is azzal szembesülhettek a betegek, hogy a legkorábban május végére kaphattak időpontot, még egy egyszerű laborvizsgálatra is. A Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség ezért megpróbálta országosan felmérni a helyzetet. Kérdéseikre a szakrendelők 43 százaléka szolgáltatott adatot, az eredményekről pedig a Népszava is beszámolt. Bár a minta reprezentatívnak semmiképpen sem tekinthető, a cikkben kiemelték, hogy „a válaszok az ország számtalan pontjáról érkeztek, és a válaszadók között egyaránt volt nagy és kicsi forgalmú intézmény”, ezért a felmérés összességében alkalmas volt arra, hogy egy kivonatot nyújtson a valós helyzetről.

Elszomorító tendencia

A felmérésben részt vevő szakrendelők 75 százaléka számolt be az előjegyzési idő növekedéséről. A válaszadók több mint felénél két-háromszorosára emelkedett a várakozási idő. Akadt azonban olyan intézmény is, amely úgy nyilatkozott: náluk a korábbi 1 hetes várakozás 5-6 hetesre duzzadt.

A megkérdezettek szerint a várakozási idő megtöbbszöröződésének egyik oka lehet, hogy jelentősen emelkedett a kórházi műtétek száma, valamint a háziorvosok is az eddig megszokottnál több laborvizsgálatot kérnek betegeiknek. Ez utóbbit a Medicina2000 a háziorvos munkáját értékelő új indikátorrendszer hatásának tulajdonítja. 2023 februárjától ugyanis attól is nagyban függ a praxisok finanszírozás, hogy az orvosok milyen szorosan követik a gondozásra szoruló betegeik állapotának változását – ennek pedig fontos elemeit képezik a laborvizsgálatok. Egyes szakrendelőkben egyébként már eddig is a háziorvosok – nem pedig a rendelőintézetek szakorvosai – által elrendelt laborvizsgálatok voltak többségben.

Mi lehet a megoldás?

A Népszava cikke szerint helyzetet többféle módon is próbálják kezelni a szakrendelők. Több helyen például úgy oldanák meg a problémát, hogy a normál ellátáshoz továbbra is fenntartanák az előjegyzéses rendszert, a sürgős eseteket azonban soron kívül fogadnák, a napi kereten túl. Sok rendelő pedig nem fogad majd ezentúl nem a körzethez tartozó betegeket. Mindezek mellett arra kérik a háziorvosokat, hogy ne teljes laborvizsgálati paneleket kérjenek minden esetben, csupán a valóban fontos vizsgálatokat igényeljék.

