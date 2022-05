Az elhúzódó másnaposság okai

Kutatások szerint a másnaposság általában 14-23 órán át tart, de "súlyosabb" esetekben akár 72 órán át is elhúzódhat. A legtöbbször azonban - hacsak nem ittunk kifejezetten sok alkoholt - 12 órával az italozás után már csökkennek, illetve akár teljesen el is múlnak a panaszok. De mi van akkor, ha mégsem? Mi lehet ennek az oka? Mutatjuk a lehetséges válaszokat a Women's Health gyűjtése alapján.

Dehidratáltság

Az elhúzódó másnaposság egyik oka lehet például az, hogy nem ittunk elég vizet. Az alkoholnak vízhajtó hatása van, és a folyadékvesztés tovább csökken, ha hányunk vagy hasmenésünk lesz. Emiatt lelassulhat a méreganyagok kiürülése a szervezetből, és ez elnyújthatja a tüneteket. Éppen ezért alkohol mellé mindig tudatosan igyunk vizet, illetve másnaposan is fogyasszunk sok alkoholmentes folyadékot, valamint lédús zöldséget és gyümölcsöt - utóbbiak az italozás miatt elvesztett vitaminokat és ásványi anyagokat is segítenek pótolni.

Az elhúzódó másnaposság egyik oka lehet például az, hogy nem ittunk elég vizet.Fotó: Getty Images

Érzékenység vagy üres gyomor

Elnyújthatja a tüneteket az is, ha valamilyen összetevőre, például a borban található szulfitokra érzékenyebbek vagyunk, és az is, ha üres gyomorra fogyasztunk alkoholt. Utóbbi miatt nem csak az fontos, hogy vizet is igyunk alkoholizálás közben, hanem az is, hogy együnk valamit, például egy kis mogyorót vagy sajtot. Ez segíthet csökkenteni az alkohol gyomornyálkahártya-irritáló hatását.

Kialvatlanság

A másnaposság enyhítésére, illetve megelőzésére az egyik legjobb mód, ha ki tudjuk aludni magunkat - de sajnos italozás után ez keveseknek sikerül. Minél többet iszunk, annál nagyobb az esélye, hogy rosszul fogunk aludni, és minél rosszabbul alszunk, annál erősebb lesz a másnaposság.

Sötét színű alkohol fogyasztása

Sokan tapasztalhatják, hogy ha sötét színű alkoholt (például whisky, rum, brandy vagy vörösbor) isznak, akkor erőteljesebb másnaposságot éreznek. Ez az úgynevezett congener molekuláknak "köszönhető". Ezek olyan erjedési melléktermékek, amelyeket a szervezet formaldehiddé alakít. Az átlátszó italok - mint a gin, a vodka és a fehérbor - fogyasztása általában enyhébb másnapokkal jár.

Már nem bírjuk úgy, mint régen

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy minél idősebbek vagyunk, annál tovább tart a másnaposság - ez tudományosan bizonyított tény. Egy huszonéves és egy negyvenes szervezete ugyanis teljesen másképpen bontja az alkoholt és másképpen méregtelenít. Éppen ezért az a mennyiség, amit egyetemistaként még szinte meg sem éreztünk, negyven fölött már igen komoly macskajajt okozhat.

Menstruáció és gyógyszerszedés

Sok nő tapasztalja, hogy a menzesze idején erősebb tünetekkel jelentkezik nála a másnaposság, így a nehéz napokon érdemes különösen tartózkodónak lenni az alkohollal. Emellett biztosan kínzóbb másnapra számíthatunk, ha valamilyen gyógyszert keverünk alkohollal, mivel ez extrán megterheli a májat. A paracetamolt tartalmazó fájdalomcsillapítók, az antidepresszánsok, a koleszterincsökkentők és a vérnyomáscsökkentők sem jönnek ki jól az alkoholos italokkal. Ezenkívül számos antibiotikumra is igaz ugyanez.