Az antibiotikumok mellékhatásai

Gyakori mellékhatások

A leggyakoribb a hányinger, illetve a hasmenés, de ennél jóval hosszabb a lista, és hogy kinél melyek jelentkeznek, illetve, hogy egyáltalán jelentkeznek-e, nagyban függ egyéni tényezőktől is. A lehetséges mellékhatásokról érdemes a gyógyszer felírásakor az orvosunktól is tájékozódni, illetve a gyógyszerhez adott tájékoztatót is elolvasni.

Gombás fertőzések

Az antibiotikumok megváltoztatják testünk baktériumflóráját, így szedésük során fogékonyabbá válhatunk a gombás fertőzésekre, amelyek megjelenhetnek a szájban, a bőrön vagy akár a körmök alatt is. Ha hosszú távon kell szednünk őket, érdemes lehet egyúttal valamilyen gombaellenes gyógyszer szedését is megkezdeni.

A fogak elszíneződését is okozhatja

Mellékhatás lehet a fogak elszíneződése is tetraciklin tartalmú gyógyszerek szedése esetén - ez elsősorban a 8 év alatti gyerekeknél fordulhat elő. Kismamák esetében pedig bizonyos antibiotikumok szedése problémákat okozhat a születendő gyermek fogzománcával. Ilyenkor megoldás lehet, ha doxiciklin tartalmú szert kérünk az orvosunktól, mert az nem okoz elszíneződést. Minden antibiotikum esetén fontos szabály, hogy kizárólag orvosi rendelvényre szedjük ezeket, gyerekek, illetve kismamák esetében pedig ez fokozottan érvényes.

Az antibiotikum szedése számos mellékhatással járhat

Láz is jelentkezhet

Az antibiotikumoktól esetenként be is lázasodhatunk. A láznak persze számos egyéb oka is lehet, de ha közvetlenül a gyógyszer bevétele után jelentkezik, akkor lehet, hogy valamilyen allergiás reakciót váltott ki, és ennek a következménye a testhőmérséklet megemelkedése. Leggyakrabban cephalexin, minociklin és szulfonamid tartalmú szereknél jelentkezik. Alázáltalában viszonylag hamar, magától elmúlik, de ha nem megy lejjebb, akkor érdemes lehet újfajta antibiotikumot kérni.

Komolyabb allergiás reakciók

A veszélyesebb mellékhatások közé tartoznak a súlyosabb allergiás reakciók, mint a viszkető, kiütéses bőr, a feldagadt szemhéj, ajkak és nyelv, legsúlyosabb esetben pedig a torok feldagadása, amely végül anafilaxiás sokkhoz is vezethet, és ilyenkor életmentő adrenalininjekció beadása is szükségessé válhat. Ha valaki bizonyos fajtájú antibiotikumra allergiás, akkor ez szerencsére nem jelenti azt, hogy valamilyen más fajtát nem szedhet - lényeg, hogy ha egy új gyógyszer szedése után bármilyen szokatlan tünetet tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz.

Fényérzékenyebbek lehetünk, és kudarcot vallhat a fogamzásgátlónk

A tetraciklint vagy szulfont tartalmazó szerek gyakori mellékhatása, hogy a bőr érzékenyebbé válik az ultraibolya-sugárzásra, ami különösen nyáron lehet veszélyes, mert ilyenkor fokozottan megnő a leégés esélye. Emellett a napfény hatására kiütések jelenthetnek meg a bőrön. Éppen ezért ha nyáron antibiotikumot szedünk, ügyeljünk fokozottan a fényvédelemre.

A fogamzásgátlót szedőknek fontos infó lehet, hogy a rifamicin tartalmú szerek befolyásolhatják az antibébi-tabletták hatékonyságát. Ha szeretnénk elkerülni egy nem kívánt terhességet, tájékozódjunk a felírt gyógyszer hatóanyagairól, illetve használjunk óvszert is a védekezéshez. Az eritromin tartalmú szerek esetében pedig nem árt, ha tudjuk, hogy egyeseknél szívritmuszavart, illetve a vérnyomás leesését okozhatják - ilyen esetekben szintén érdemes lehet orvosunktól a gyógyszer cseréjét kérni.

Forrás: brightside.me