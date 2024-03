Az orvosok többsége 2,1 milliós fizetéssel lenne elégedett

Tavaly 100-120 százalékkal nőtt az orvosokat negatívan feltüntetett hírek aránya, és a police.hu-n is egyre gyakrabban jelennek meg bilincsben elvitt orvosok, ez pedig nem jó kommunikáció – mondta Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke egy sajtótájékoztatón, amiről az EconomX számolt be.

Orvosok bilincsben

„A bilincsben elvitt orvosok nemcsak a becsületes kollégák morálját rombolja, hanem az újabb generációk számára is rossz pályaképet mutatnak” – fogalmazott az elnök. Az is sokszor felmerül, hogy azért nőttek a várólisták, mert a hálapénz kivezetése óta az orvosok kevésbé motiváltak, kevesebbet dolgoznak. A kamara elnöke szerint azonban erre semmilyen bizonyíték nincs, ezt semmilyen egészséggazdasági mutató nem támasztotta alá.

A MOK kutatása szerint az orvosok többsége nettó 2,1 millió forint fizetéssel lenne elégedett. Az orvosok 38 százaléka egy 25 százalékos béremelést is indokoltnak tartana.

Valós tény – emelte ki – hogy volt az orvostársadalomban egy olyan réteg, amelyik a hálapénzre alapozta a megélhetését, a MOK kutatása szerint ugyanakkor az látszik, hogy az orvosok kisebb része fogadott el korábban borítékot. A paraszolvencia kivezetése ellenére Álmos Péter szerint ott állnak a kórházban sorba a fiatal orvosok, a műtétek mégsem valósulnak meg. Az ellátások finanszírozása ugyanis nem valós árakon történik, ezért is emelkednek folyamatosan a kórházi adósságok.

A kamara a tagság körében végzett ötezer fős felmérése alapján a válaszadók harmada az államiból a magánellátás felé mozdulna a következő években.

Szűk réteg keres jól

Az orvosok kétharmada a MOK kutatása szerint az állami ellátásban 700 ezer és 1,5 millió forint közötti fizetést visz haza. A legtöbbet egy 4,5 százalékos orvos réteg keres, akik 2,3 millió forintot vagy ennél is többet visz haza hó végén a magánrendelőkből. Ám majdnem ugyanennyi orvos van az állami ellátásban is, akik 2,1 millió forintot vagy ennél is többet keresnek havonta. Az orvosbérek leszakadtak, ugyanakkor soha nem érték el a nyugati orvosbérek 60 százalékát – mondta Álmos Péter.