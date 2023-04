Agyvérzés előtt 6-8 néma infarktusunk van

Átmeneti, akár csak rövid ideig tartó szédülés, végtagzsibbadás, gyengeség, ügyetlenség vagy beszédzavar – dr. Szatmári Szabolcs, a Mind Klinika neurológusa szerint ezek a leggyakoribb jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy kóros folyamat zajlik az agyi erekben. Az RTL Híradónak a szakember azt mondta, az agyvérzést általában 6-8 úgynevezett néma stroke előzi meg, és a tünetek sokszor fel sem tűnnek a betegeknek.

A szédülés, a gyengeség vagy a beszédzavar is árulkodó jel lehet – még akkor is, ha csak rövid ideig tart. Fotó: Getty Images

Semmilyen előjele nem volt, csak rosszul lett

A riportban egy agyvérzésen átesett nő, Belicza Bea is megszólal. Az Angliában élő magyar újságíró élete legnagyobb fejfájásaként emlegeti 7 évvel ezelőtti stroke-ját. A nő az eset után hetekig kómában feküdt, ám azóta teljesen felépült. Elmondása szerint semmilyen előjele nem volt az agyi érkatasztrófának, csak hirtelen rosszul lett. „Csak annyit tudtam mondani, hogy hívjatok egy mentőt, és abban a pillanatban én már úgy éreztem, hogy már nem tudok magamról. Még öt lépést tettem a közeli lépcsőig, ott nem tudtam, hogy most fel, vagy le, vagy mit kell csinálnom, de állítólag én még ott szépen kisétáltam az épületből, és összeestem” – emlékezett vissza.

Ezért fontos a rendszeres szűrés

A riportban az is elhangzott, hogy bár kevesen tudják, az érbetegségeket a kóros bélflóra is okozhatja. Egyes bélbaktériumok anyagcseretermékei ugyanis lerakódhatnak az érfalakon, azonban akár évtizedek is eltelhetnek, mire ezek tüneteket is okoznak. A STOP STROKE! kampány ezért az időben elvégzett szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozza.

A szakember szerint már egyszerű rutineljárásokkal, például laborvizsgálatokkal is hatékonyan kimutatható, hogy zajlik-e gyulladás a szervezetben. Az érfalak állapotát pedig ultrahangvizsgálatokkal lehet ellenőrizni. Ha időben felfedezik a kezdődő érelmeszesedést, akár vissza is fordítható.

Magyarországon egyébként a stroke a második leggyakoribb halálok – félóránként életét veszti valaki agyvérzés miatt.

