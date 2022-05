Az ülő munkát végzők, a sokat állók és a várandósok gyakran küzdenek bokaduzzanattal. Sőt, a nem megfelelő cipőválasztás is okozhat lábfájdalmat. Ha nem tudjuk meghatározni a duzzanat konkrét okát, akkor pedig ajánlott orvoshoz fordulni, mivel az alábbi betegségekre is utalhat a panasz.

Mélyvénás trombózis

A mélyvénás trombózis például egy olyan súlyos egészségügyi probléma, amelyet a bokánk, lábfejünk szokatlan megduzzadása jelezhet. A vérrögök ugyanis megakadályozzák, hogy a vér a lábakból a szívhez jusson, ez pedig folyadékgyülemet okoz. Kezelés nélkül ez az állapot nagyon veszélyes, mivel a vérrög a vérárámba kerülve eljuthat a tüdőbe és tüdőembóliát okozhat. Ha pedig az agy vérellátását biztosító erek valamelyikét zárja el, akkor iszkémiás sztrókot is előidézhet.

A mélyvénás trombózis mellett szív-, vese- és májprobléma is állhat a háttérben. Fotó: 123rf

Szívprobléma

A lábak ödémáját szívműködési zavar is okozhatja. Ha a szívünk nem jól működik, akkor a test felső részébe nem jut elegendő vér. Különösen akkor van nagy esély erre, ha egyéb kísérő tüneteink is vannak, például mellkasi fájdalom, szokatlan fáradtság vagy légzési nehézségek.

Vesebetegség

Mellékhatás is lehet Ha rendszeresen szedünk valamilyen gyógyszert, olvassuk át a mellékhatásainak listáját. A szteroidok és egyes fogamzásgátlók szedése során például sokan tapasztalnak vizesedést.

Vesebetegség hatására is jelentkezhet lábdagadás. A vesék egyik fontos funkciója ugyanis az, hogy segítsenek eltávolítani a szervezetünkből a felesleges folyadékot. Ha ezt nem tudják teljesíteni, a testben nátriumtöbblet alakulhat ki, így ez is állhat a folyadékgyülem hátterében. Az ok lehet valamilyen húgyútifertőzésis, amely eljutott a vesékig. A vesegondokra utaló ödéma azonban gyakran nemcsak a lábakon, hanem a szem környékén is jelentkezik.

Májprobléma

Vizesedhet a lábfej és a boka akkor is, ha a májunkkal van gond. A máj egy albumin nevű fehérjét termel, ami a folyadékot a véráramban tartja és nem engedi a szövetek közé szivárogni. Ha a szerv betegsége miatt csökken az albumin mennyisége, akkor a szövetek közé jutott folyadék hatására nem csak a láb, hanem a test egyéb részei is szokatlanul megduzzadhatnak.

Nyirokkeringési zavar

A nyirokkeringés elégtelen működése is okozhat vizesedést. Ilyenkor limfödéma, vagyis a szövetközi térben felszaporodó folyadékgyülem alakul ki. Az oka legtöbbször valamilyen fertőzés, műtét vagy trauma, de lehet a sugárkezelés utóhatása is.

Forrás: brightside.me